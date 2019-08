Bất ngờ công dụng tuyệt vời của quả lựu trong việc chăm sóc da

Tái tạo tế bào: Lựu là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa nhất. Lựu giúp bảo vệ lớp biểu bì và giúp tái tạo tế bào da bằng cách tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ sửa chữa các mô. Chống lão hóa: Quả lựu là một loại thực phẩm chăm sóc da tuyệt vời trong việc chống lại lão hóa sớm. Nó giúp giảm các dấu hiệu lão hóa da do tổn thương từ các tia mặt trời, như các nếp nhăn và các vết chân chim. Bạn có thể ngăn ngừa tăng sắc tố da và các chấm đồi mồi bằng cách ăn lựu. Da khô: Cấu trúc phân tử nhỏ của lựu giúp các chất dinh dưỡng dễ dàng ngấm vào da. Hơn nữa, lựu cấp ẩm cho da và ngăn ngừa sự mất nước nhờ có chứa axit pucinic, một loại axit béo omega-5. Da dầu: Lựu không chỉ tốt cho da khô mà còn có lợi không kém cho da dầu. Ăn lựu được cho rằng có lợi trong việc điều trị các vấn đề về da như da dễ lên mụn, bùng nổ mụn (breakout), thâm sẹo và kích ứng da. Da mềm mịn: Loại trái cây này giúp tăng cường sản sinh collagen và elastin giúp da mềm và mịn màng hơn. Nước ép lựu hỗ trợ phát triển nguyên bào sợi - các tế bào sản sinh collagen và elastin. Hơn thế nữa, axit pucinic có trong quả lựu giúp ngăn ngừa vi khuẩn, giữ cho da khỏe mạnh suốt ngày dài. Bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời: Lựu có thể giúp chống lại ảnh hưởng do các tia mặt trời độc hại. Loại trái cây này giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do gốc tự do và ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến tổn thương do ánh nắng mặt trời, bao gồm cả ung thư da. Axit ellagic, một loại chất chống oxy hóa polyphenol chiếm một tỉ lệ lớn trong thành phần của quả lựu, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các khối u da. Viêm da: Tinh chất lựu có thể làm dịu da khi da bị viêm nhờ có các polyphenol và các thành phần kháng viêm khác. Các chuyên da chăm sóc sắc đẹp khuyên dùng tinh dầu hạt lựu để điều trị các vết xước nhỏ trên da hoặc để ngăn ngừa sự hình thành sẹo do một vấn đề về da nào đó.

