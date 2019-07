Bất ngờ công dụng tốt cho sức khỏe của một số thực phẩm phổ biến

Quả hạnh giàu vitamin E, đồng, magiê, và protein và các acid béo chưa bão hòa rất tốt cho sức khỏe. Quả hạnh còn có khả năng phòng chống các bệnh tim mạch, giảm nguy cơ mắc ung thư và giúp kéo dài tuổi thọ. Một quả táo có thể đáp ứng đến 14% lượng vitamin C (một loại chất chống oxi hóa tự nhiên), các vitamin nhóm B, các chất xơ, dưỡng chất thực vật (giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại đến từ các gốc tự do) và các khoáng chất như can-xi, kali cần thiết hàng ngày. Ăn táo còn giúp bạn tránh mắc phải chứng mất trí, giảm nguy cơ đột quỵ và tiểu đường. Măng tây rất giàu chất xơ và có hàm lượng vitamin B6, canxi, kẽm và magiê.. Măng tây làm giảm thiểu nguy cơ tiểu đường, phòng ngừa sỏi thận, và giảm nguy cơ mắc tật nứt cột sống ở trẻ sơ sinh. Măng tây đồng thời cũng là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, có tác dụng cân bằng các chất lỏng trong cơ thể và tác động dến huyết áp cũng như chứng phù nề. Chuối hoàn toàn không bao gồm chất béo, cholesterol, natri nhưng lại rất giàu kali. Chuối cũng giúp giảm huyết áp, giảm nguy cơ mắc phải bệnh bạch cầu, và tăng cường sức khỏe tim mạch. Cà rốt là một nguồn vitamin A dồi dào. Đồng thời, nó cũng có khả năng ngăn chặn ung thư phổi, tiêu diệt các tế bào bệnh bạch cầu và ngăn chúng phát tán, giúp cải thiện và hồi phục thị giác. Bông cải xanh có hàm lượng chất xơ cao (bao gồm loại hòa tan và không hòa tan), và là một nguồn vitamin C dồi dào. Hơn thế nữa, bông cải còn giàu vitamin A, sắt, vitamin K, các vitamin nhóm B, kẽm, photpho và dưỡng chất thực vật. Bông cải xanh giúp ngăn chặn bệnh viêm xương khớp, bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, chữa lành các thương tổn về tim của bệnh tiểu đường, và giảm nguy cơ mắc phải ung thư bàng quang. Ảnh: internet

