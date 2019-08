Bất ngờ công dụng sức khỏe của loai quả tưởng chỉ làm ô mai

Mẹ bầu có thể uống nước sấu ngâm đường để vừa trị nôn nghén, vừa giải khát hiệu quả. Ảnh: tieudung. Ăn sấu còn giúp bạn tăng cường tiêu hóa. Bạn có thể lấy quả sấu tươi nấu canh chua ăn ngay hoặc hấp sấu với đường làm nước giải khát uống. Ảnh: mclip. Bên cạnh đó, quả sấu còn chữa ngứa cổ, đau họng hiệu quả bằng cách lấy quả sấu chín dầm đường hoặc muối ăn ngay trong ngày. Ảnh: dacsanthanhphuong. Ngoài ra, quả sấu còn có tác dụng trị mụn nhọt, lở ngứa, làm đẹp da hiệu quả. Ảnh: khoahocdoisong. Chính hàm lượng vitamin C có trong quả sấu giúp làn da của bạn trắng sáng hơn rất nhiều. Ảnh: tinmoi. Một trong những tác dụng nổi tiếng của quả sấu là trị nôn nghén ở phụ nữ mang thai. Ảnh: giadinh. Ít người biết rằng quả sấu còn có tác dụng giải bia, giải rượu rất tốt. Ảnh: baodansinh. Khi bị say rượu bia, bạn có thể uống nước hãm từ quả sấu khô để vượt qua cơn say dễ dàng. Ảnh: giadinh. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng quả sấu để chữa ho. Ảnh: laodong. Bạn chỉ cần ngâm cùi quả sấu tươi với ít muối, ngày ngậm 3 – 5 lần, tốt nhất nên ngậm vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Ảnh: evashare.

