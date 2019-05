Bất ngờ 5 nguyên nhân phụ nữ ngoại tình: Đây là lý do đáng thông cảm?

Một khi phụ nữ ngoại tình, đa phần đều tan nhà nát cửa. Đàn ông ngoại tình khiến gia đình đổ vỡ, phụ nữ ngoại tình vì trong lòng đã đổ vỡ. Có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ ngoại tình, nhưng đâu là lý do đáng để cảm thông?

Thực tế là ngay cả đàn ông yêu thương vợ vẫn có thể ngoại tình, vì thói ham mê của lạ. Phụ nữ lại khác, họ ngoại tình khi cảm thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân hiện tại. Chỉ khi thấy cô đơn, mệt mỏi khi bên cạnh chồng, phụ nữ mới tìm đến ngoại tình. Có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ ngoại tình, nhưng đâu là lý do đáng để cảm thông?

Tuyệt vọng với thực tại

Một trong những lý do khởi nguồn cho một cuộc ngoại tình ở phụ nữ là cảm giác tuyệt vọng. Họ tuyệt vọng với cuộc hôn nhân hiện tại. Khi đàn ông không cho phụ nữ đủ cảm giác an toàn trong hôn nhân, họ thường tìm một người khác để lắng nghe và thấu hiểu. Vì phụ nữ luôn có nhu cầu được sẻ chia nhiều hơn đàn ông. Dần dà, người đàn ông xa lạ có thể đem đến cảm giác an toàn, họ sẽ dễ ngã vào lòng anh ta lúc nào không hay.

Cần sự lãng mạn Phụ nữ luôn có những tiêu chuẩn để chọn đàn ông, nhưng khi yêu rồi lại để con tim dẫn đường. Khi yêu, phụ nữ luôn có nhu cầu hạnh phúc và tận hưởng sự lãng mạn. Nếu người đàn ông bên cạnh quá lạnh lùng, khô khan sẽ không cho họ đủ cảm giác lãng mạn. Đến một giới hạn nhất định, phụ nữ không còn cảm giác và hy vọng cho mối quan hệ hiện tại. Họ muốn tìm kiếm sự lãng mạn, thăng hoa trong tình cảm với một người khác. Và chỉ cần người đàn ông đó đến cho phụ nữ điều họ cần, phụ nữ như kẻ khát nước gặp được dòng suối mát, bằng lòng ngã theo không chần chừ. Vì điều phụ nữ mong đợi nhất trong đời chỉ là một người đàn ông cho họ yêu thương chân thành và lãng mạn. Cô đơn trong tình yêu Đàn ông dù không cô đơn vẫn có thể ngoại tình. Phụ nữ chỉ ngoại tình khi quá cô độc trong một mối quan hệ vô vọng. Nếu người đàn không xuất hiện khi họ cần, những lúc khó khăn, mỏi mệt, phụ nữ sẽ tổn thương nhiều. Từ đó, họ dễ ngoại tình với một người cho họ sự đồng hành và thấu hiểu. Nghiện Phụ nữ có nhu cầu cao, nghiện tình dục hay mua sắm thường dễ ngoại tình. Căn bản là vì họ không được đáp ứng đủ từ người đàn ông bên cạnh nên muốn tìm kiếm một người khác để được thỏa mãn. Không được quan tâm Cảm giác này cũng tương tự như cảm giác cô đơn trong tình yêu của phụ nữ. Phụ nữ dù mạnh mẽ, độc lập đến đâu cũng cần được chăm sóc, quan tâm. Đàn ông vô tâm sẽ khiến phụ nữ khổ tâm rất nhiều. Khi không còn chịu được cảm giác này sau một thời gian dài, phụ nữ sẽ muốn tìm một người đàn ông khác cho họ hạnh phúc. Thực tế, đàn ông có những người dù ngoại tình vẫn còn nghĩ cho gia đình, vợ con. Họ có lăng nhăng với bao người thì vẫn chừa một đường để về nhà. Đàn ông ngoại tình khôn ngoan hơn phụ nữ là vì họ biết phân biệt đâu mới là bến đỗ vững chắc nhất về sau. Phụ nữ khi ngoại tình lại hoàn toàn khác.

Đàn ông ngoại tình với những gì mới lạ, cám dỗ dụ hoặc. Phụ nữ ngoại tình vì cảm giác thân quen được âu yếm, sẻ chia hay quan tâm. Đàn ông ngoại tình để khám phá, để hả hê chinh phục. Phụ nữ bởi vì không thể tìm kiếm được cảm giác an toàn, được chở che mới đang tâm phá nát gia đình vì ngoại tình. Đây có lẽ là lý do đáng thương cũng thật đáng trách nhất của phụ nữ ngoại tình…