Bật mí những thực phẩm giúp eo thon dáng xinh

Yến mạch và các loại hạt: Một cách để có vòng eo thon là tăng lượng chất xơ hòa tan mà bạn tiêu thụ, Jessica Crandall, chuyên gia dinh dưỡng cho biết. Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan bao gồm yến mạch, các loại hạt, đậu và quả mọng. Bạn nên ăn 25 - 35 gram mỗi ngày, đặc biệt nếu bạn bị tiểu đường. Chuối: Kali trong chuối có thể giúp loại bỏ thêm chất lỏng ra khỏi cơ thể, từ đó giúp bạn lấy lại vòng eo thon. Dưa hấu là một loại trái cây khác có hàm lượng kali cao để giảm trọng lượng nước. Một nghiên cứu từ Đại học Kentucky cũng cho thấy uống nước ép dưa hấu có thể làm giảm mỡ trong cơ thể và thậm chí giảm cholesterol. Sữa chua chứa men vi sinh, tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa. Bạn có thể kết hợp sữa chua với trái cây tươi, thêm mật ong hay hạt chia thay vì các loại sữa chua có hương liệu và nhiều đường. Dưa leo: Hàm lượng nước cao và lượng calo thấp của dưa leo làm cho chúng trở thành một món ăn nhẹ giúp bạn no lâu mà không gây tích mỡ bụng. Quả mọng: Các loại quả mọng giàu vitamin, khoáng chất, bổ sung hàm lượng đường tự nhiên và chất xơ cao cho cơ thể, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn để có vòng eo thon gọn. Hạt chia: Là nguồn cung cấp protein phong phú, hạt chia được mệnh danh là siêu thực phẩm giúp bạn giảm số đo vòng hai hiệu quả. Thực phẩm này giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, tránh ăn quá nhiều khiến vòng eo tích mỡ. Ớt đỏ: Bổ sung ớt đỏ trong bữa ăn có thể tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể thêm 25%, lượng calo được đốt cháy hiệu quả và thu nhỏ vòng eo. Cải xoăn cung cấp vitamin K, có tác dụng chống viêm, hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, tránh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng hay khó tiêu. Đậu lăng: Các cây họ đậu giàu chất xơ, protein và ít chất béo, là thực phẩm tuyệt vời nên có trong tủ lạnh giúp thu nhỏ kích thước vòng hai. Trứng: Bữa sáng với trứng cung cấp đầy đủ năng lượng cho các hoạt động trong ngày và hỗ trợ bạn hiệu quả trong quá trình giảm mỡ bụng. Mù tạt: Nghiên cứu từ đại học Oxford của Anh cho biết bổ sung gia vị là một muỗng cà phê mù tạt có thể thúc đẩy sự trao đổi chất từ 20 – 25% trong vài giờ sau khi ăn. Ảnh: RD, Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

