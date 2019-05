Bật mí các món ngon từ đặc sản “vũ nữ chân dài” của miền Tây

Thực chất “ vũ nữ chân dài” chính là cách gọi khác của món khô nhái. Người dân miền Tây bật mí, món ăn này ban đầu có xuất xứ từ Campuchia. Điều quan trọng của món ăn chính là khâu lựa chọn nhái. Nhái được chọn phải là loại nhái cơm, nhỏ, được bắt từ đồng, thịt săn chắc. Sau khi bắt về, nhái được lột da, làm sạch, sau đó mới tẩm ướp tiêu, muối, ớt và một số gia vị đặc biệt của miền Tây rồi đem đi phơi. Sau khi phơi đạt chuẩn, nhái khô “quắt” lại bằng ngón tay. Trung bình để thu được 1 kg nhái khô sẽ cần 4 kg nhái tươi, nhưng cũng giống như mùa trái cây, "mùa" nhái có khi được, có khi mất, chính vì vậy mà giá bán "vũ nữ chân dài" khá đắt đỏ. Giá nhái khô dao động từ 300.000 – 400.000 đồng/ kg, nhưng vào những dịp cao điểm, giá nhái có khi lên đến 600.000 - 700.000 đồng/kg. “Vũ nữ chân dài” sau khi được phơi khô sẽ chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn như món: “vũ nữ chân dài chiên nước mắm”, “vũ nữ chân dài chiên bơ tỏi”,… Khô nhái chiên dầu: Đây là cách chế biến đơn giản nhất nhưng lại là món ngon không kém phần hấp dẫn. Các bạn chỉ cần chiên sơ khô nhái trong dầu sôi già là đã có ngay món “lai rai” vừa thơm vừa giòn, ngọt dịu, vừa cay cay, mằn mặn lại beo béo tạo nên mùi vị rất đặc trưng của miền Tây sông nước. Người ăn có thể nhai cả xương và thịt. Khô nhái sau khi chiên có thể chấm cùng mắm me hoặc tương ớt hay ớt xanh đều được nhé! Tuy nhiên, món khô nhái này mà hoà quyện cùng mắm me thì hương vị thật tuyệt hảo, chua – cay – mặn – ngọt đủ cả.Khô nhái cháy tỏi: Các bạn chỉ cần bắc chảo dầu cho nóng, phi tỏi cho thơm và hơi vàng thì bỏ khô nhái vào từng nắm, nhớ đảo nhanh và đều nhé. Khoảng 10-15 giây là được, thấy khô nhái vàng đẹp thì vớt ra để thưởng thức. Người ta còn có thể cho thêm mắm me hoặc mắm pha loãng với đường, đảo sơ với khô nhái trên bếp cũng có một món ngon tuyệt hảo. Khô nhái chiên nước mắm: Phi hành tỏi trên chảo dầu nóng cho thật thơm, rồi đảo nhanh tay khô nhái chiên vàng giòn. Sau đó, trút hỗn hợp pha sẵn gồm: mắm, đường, chút xíu tỏi vào chảo đang chiên khô nhái, xốc đều. Tiếp theo các bạn cho thêm hành tây xắt mỏng, và cuối cùng thêm một ít đầu hành trần và hành lá. Tắt bếp, trang trí thêm dưa leo, rau thơm lên đĩa, và ăn kèm với salad. Khô nhái nướng sa tế: Lưu ý cho món này là các bạn nên dùng khô nhái chưa qua tẩm ướp gia vị. Các bạn dùng hỗn hợp sa tế pha loãng với nước và mắm me, thêm chút đường ướp cùng khô nhái, để một lúc cho thấm gia vị (khoảng 15-20 phút) rồi đem nướng qua bếp than, nếu ai muốn đơn giản thì rang sơ trên chảo cũng được. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

