Bật mí các loại nước hoa quả giúp tăng hưng phấn “chuyện ấy“

Sầu riêng: Có khả năng chống lão hóa, làm đẹp da và tăng cường trí nhớ rất tốt. Không chỉ thế, sầu riêng còn có công dụng tuyệt vời trong việc chữa liệt dương ở nam giới và tăng hưng phấn ở cả hai giới. Với sầu riêng, có thể ăn trực tiếp hoặc xay nhuyễn, đánh kem… Tuyệt đối không uống rượu, bia sau khi ăn sầu riêng vì đó là một sự tương tác nguy hiểm. Dưa hấu: Dưa hấu có chứa một hàm lượng cao các amino acid có tên là citrulline, có khả năng làm thúc đẩy quá trình sản sinh arginin - loại acid có liên quan mật thiết đến sự vận hành của các mạch máu bên trong cơ thể. Việc sản sinh arginin có tác dụng rất quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe sinh sản cho nam giới, đặc biệt là khi quan hệ. Còn đối với nữ giới, dưa hấu cũng rất hiệu quả trong việc làm tăng ham muốn. Nước cam: Một ly nước cam nhỏ cung cấp phần lớn nhu cầu vitamin C mà một phụ nữ cần trong ngày. Chất flavanoid hiện diện trong nước cam kết hợp với vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm chắc khỏe thành mạch. Nước cam tươi còn là nguồn cung cấp phong phú thiamin và folat. Thiamin hay vitamin B1 tham gia vào tiến trình giải phóng năng lượng. Folat có công dụng xây dựng chất lượng của máu huyết. Khi sức khỏe được cải thiện, chị em sẽ được tiếp sức và sung mãn hơn. Nước cà rốt: Nước cà rốt là một trong những loại nước quả hữu ích nhất đối với phụ nữ bởi cung cấp cho cơ thể những chất dễ bị thiếu nhất như: sắt, canxi, kali và magiê… Cà rốt còn là nguồn beta-caroten và carotenoid tuyệt hảo để cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp tăng cường thị lực, đẩy mạnh khả năng hấp thụ vitamin A, C, E và đẩy nhanh quá trình đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Nước cà rốt cũng là nguồn sinh lực dồi dào, tiếp lửa cho chị em trong chuyện ấy thêm nồng nàn. Sinh tố bơ: Quả bơ không chỉ giàu các chất khoáng, các loại chất béo không bão hòa đơn rất tốt cho sức khỏe, mà bơ cũng là loại quả chứa nhiều folat – giúp chuyển hóa protein, vì thế tạo nhiều năng lượng cho tình dục. Ăn bơ giúp tăng cường sức khỏe, năng lượng và tăng ham muốn tình dục ở cả hai giới. Quả bơ còn là loại thực phẩm giàu a-xít béo omega-3, kích thích tâm trạng một cách tự nhiên, giúp hai người cảm thấy sẵn sàng trong chuyện ấy. Ngoài ra, quả bơ còn có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn bệnh tim, thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn. Bất cứ điều gì giúp tim và tuần hoàn máu là có thể giúp mang lại một cuộc sống tình dục lành mạnh. Sữa mật ong: Giàu dinh dưỡng, sữa cung cấp năng lượng ngay lập tức và giúp bạn có ham muốn "yêu" lành mạnh. Mật ong cũng là chất làm ngọt tự nhiên giúp tăng sức chịu đựng cho bạn. Kết hợp sữa và mật ong sẽ giúp bạn duy trì ham muốn "yêu" ổn định và cung cấp những lợi ích sức khỏe tối đa. Chocolate nóng: Chocolate có tác dung duy trì thể lực và sức khỏe của bạn ổn định. Vì vậy, uống một cốc chocolate nóng trước khi bước vào "cuộc yêu" sẽ giúp các cặp đôi dễ dàng thỏa mãn và thăng hoa.

