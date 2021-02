Bật mí các loại đồ uống detox giúp giải độc ngày Tết cực tốt

Nước chanh mật ong: Việc uống nước chanh pha với mật ong và nước ấm là đồ uống detox để thanh lọc cơ thể vào buổi sáng tốt nhất. Cụ thể, chanh chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, mật ong là thành phần có tác dụng nuôi dưỡng làn da, đồng thời, ngăn ngừa các vấn đề về ruột. Nước ép dứa tươi: Nước ép dứa tươi giúp đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời đem lại nhiều lợi ích sức khỏe khác như giúp xương, gân và dây chằng chắc khỏe hơn. Nước ép cải bắp tươi: Cải bắp tươi giàu vitamin C và amino axit, đồng thời chứa các chất kháng viêm giúp giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể, giảm nguy cơ u dạ dày và đường ruột. Trà bạc hà: Trà bạc hà giúp tăng cường sức khỏe thần kinh, giảm tình trạng đầy hơi khó tiêu, giúp vết thương mau lành và giúp cơ thể săn chắc hơn. Trà bạc hà còn có tác dụng trị đau họng, giúp thư giãn các cơ và giúp làn da sáng khỏe. Nước nha đam: Nha đam giúp thải độc cơ thể và hỗ trợ điều trị các vấn đề về da như mụn nhọt. Nha đam còn giúp giảm viêm và cân bằng đường ruột. Nước ép đu đủ: Nước ép đu đủ hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung vitamin và giúp đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Đu đủ còn giúp bảo vệ mắt và thận, đồng thời phòng ngừa nhiều loại bệnh. Nước ép táo: Nước ép táo tươi giàu các chất chống oxy hóa tự nhiên giúp đào thải độc tố ra khỏi gan và thận. Nước ép táo giúp bù lại các chất dinh dưỡng bị mất đi và giúp chống lại các độc tố từ môi trường. Nước ép cà rốt: Nước ép cà rốt giàu vitamin A và các chất chống oxy hóa giúp đối phó với các vấn đề về tiêu hóa. Cà rốt còn là một nguồn cung cấp sắt và oxy dồi dào. Nước ép dâu tây và bưởi: Acid trong vị chua của bưởi là thành phần hỗ trợ đốt mỡ khá hiệu quả. Trong khi đó, theo Health, dâu tây là loại trái cây chứa hàm lượng chất xơ cao, hạn chế sự thèm ăn cũng như điều chỉnh lượng đường trong máu về mức cân bằng. Ngoài ra, dâu tây còn chứa nhiều dưỡng chất giúp làn da sáng mịn, hồng hào. Nước cam –dứa: Hỗn hợp cam và dứa không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn dưỡng da từ sâu bên trong. Bên cạnh đó, loại thức uống này tạo nên thức uống thơm ngon, bổ sung vitamin cho cơ thể hoạt động suốt ngày. Để tăng thêm vị ngon, bạn hãy để hỗn hợp trong ngăn mát khoảng vài tiếng rồi sử dụng. Nước dứa -cà chua: Dứa và cà chua mang hương vị chua ngọt xen lẫn kích thích vị giác mỗi khi uống. Ngoài tác dụng đốt mỡ của dứa, cà chua chứa vitamin A giúp làn da sáng mịn, hồng hào. Đây là công thức detox được nhiều sao nổi tiếng áp dụng bởi hiệu quả khá cao. Nước dưa hấu và bạc hà: Dưa hấu chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ. Bên cạnh tác dụng giải nhiệt, hàm lượng nước trong dưa hấu còn tạo cảm giác no dai, giúp bạn hạn chế việc ăn nhiều. Ngoài ra, thành phần bạc hà làm giảm sự đầy hơi, chướng bụng khi bạn nạp nhiều thực phẩm trong ngày Tết. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Xử lý nghiêm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật". Nguồn: VTV24.

