Bật mí 5 loại nước ép giúp loại bỏ mỡ thừa cơ thể

Nước chanh: Nước chanh pha loãng là thức uống thanh lọc cơ thể, giúp thải độc và đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả. Công thức nước uống này vô cùng đơn giản, chỉ cần chuẩn bị 1 quả chanh và 2 lít nước lọc là bạn đã có ngay thứ nước ép giúp loại bỏ mỡ thừa cơ thể hiệu quả. Bạn cũng có thể thêm 1 chút muối để tăng thêm hương vị cho món nước thần kỳ này, tuy nhiên không nên cho thêm đường vì chất ngọt sẽ là mất đi tính năng giúp giảm cân hiệu quả của chanh. Sinh tố dứa: Bromelain là thành phần kỳ diệu có trong dứa, đây là loại chất tốt cho sức khỏe và có tác dụng giảm cân. Chuẩn bị một cốc nước ép dứa tươi, một quả chuối cỡ trung bình đã xay nhuyễn, một thìa súp gừng, nửa cốc sữa chua và nước. Trộn đều hỗn hợp này, bạn sẽ có một loại đồ uống hoàn hảo để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Sinh tố chanh và dưa leo: Trong dưa leo có chứa nhiều vitamin C, các loại axit nhẹ, trong dưa leo lại chứa nhiều lưu huỳnh và silic, khi kết hợp 2 thực phẩm này lại với nhau bạn sẽ có được một ly sinh tố thơm ngon, giúp thanh lọc, loại bỏ độc tố, có tác dụng bài trừ và đào thải chất béo, mỡ thừa ra ngoài cơ thể một cách nhanh và hiệu quả nhất. Sinh tố chanh và dưa leo cũng là món sinh tố giảm cân sau sinh nhanh mà bạn không nên bỏ lỡ để nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, làn da đẹp mà không hề ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình cũng như lượng sữa cung cấp cho trẻ mỗi ngày.Cách làm sinh tố dưa leo và chanh rất đơn giản, bạn chỉ cần gọt bỏ vỏ 1 quả dưa leo, đem xay nhuyễn cùng với 1 ít nước, sau đó cho thêm 1 ít nước cốt chanh vào, cuối cùng tùy theo khẩu vị mà cho lượng mật ong ít hay nhiều vào để dễ uống hơn. Nước ép bí đao: Sở dĩ bí đao có khả năng giảm mỡ bụng bởi nó không chứa chất béo lại chứa hợp chất hyterin – caperic có khả năng khống chế đường chuyển hóa thành mỡ, từ đó ngăn chặn được sự tích lũy mỡ trong cơ thể, chống tình trạng béo phì. Ngoài công dụng giảm cân, nước ép giảm cân bí đao cũng là loại thức uống thanh nhiệt giải độc rất được ưa chuộng. Vị thơm dịu, thanh và dễ uống nên đây là thức uống ưa thích của khá nhiều người. Nước ép cà chua: Trong quả cà chua có chứa citric acid – một hợp chất đặc biệt giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy chất béo và hạn chế tối đa sự hình thành của các tế bào mỡ, chất béo dư thừa. Do đó, đây là một loại nước uống giảm mỡ bụng hiệu quả, an toàn trong những ngày hè nóng nực. Ngoài ra, các nàng nên sử dụng cà chua trong các bữa ăn hàng ngày. Việc ăn nhiều cà chua cũng là cách bổ sung nước cần thiết cho da. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

Nước chanh: Nước chanh pha loãng là thức uống thanh lọc cơ thể, giúp thải độc và đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả. Công thức nước uống này vô cùng đơn giản, chỉ cần chuẩn bị 1 quả chanh và 2 lít nước lọc là bạn đã có ngay thứ nước ép giúp loại bỏ mỡ thừa cơ thể hiệu quả. Bạn cũng có thể thêm 1 chút muối để tăng thêm hương vị cho món nước thần kỳ này, tuy nhiên không nên cho thêm đường vì chất ngọt sẽ là mất đi tính năng giúp giảm cân hiệu quả của chanh. Sinh tố dứa: Bromelain là thành phần kỳ diệu có trong dứa, đây là loại chất tốt cho sức khỏe và có tác dụng giảm cân. Chuẩn bị một cốc nước ép dứa tươi, một quả chuối cỡ trung bình đã xay nhuyễn, một thìa súp gừng, nửa cốc sữa chua và nước. Trộn đều hỗn hợp này, bạn sẽ có một loại đồ uống hoàn hảo để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Sinh tố chanh và dưa leo: Trong dưa leo có chứa nhiều vitamin C, các loại axit nhẹ, trong dưa leo lại chứa nhiều lưu huỳnh và silic, khi kết hợp 2 thực phẩm này lại với nhau bạn sẽ có được một ly sinh tố thơm ngon, giúp thanh lọc, loại bỏ độc tố, có tác dụng bài trừ và đào thải chất béo, mỡ thừa ra ngoài cơ thể một cách nhanh và hiệu quả nhất. Sinh tố chanh và dưa leo cũng là món sinh tố giảm cân sau sinh nhanh mà bạn không nên bỏ lỡ để nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, làn da đẹp mà không hề ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình cũng như lượng sữa cung cấp cho trẻ mỗi ngày. Cách làm sinh tố dưa leo và chanh rất đơn giản, bạn chỉ cần gọt bỏ vỏ 1 quả dưa leo, đem xay nhuyễn cùng với 1 ít nước, sau đó cho thêm 1 ít nước cốt chanh vào, cuối cùng tùy theo khẩu vị mà cho lượng mật ong ít hay nhiều vào để dễ uống hơn. Nước ép bí đao: Sở dĩ bí đao có khả năng giảm mỡ bụng bởi nó không chứa chất béo lại chứa hợp chất hyterin – caperic có khả năng khống chế đường chuyển hóa thành mỡ, từ đó ngăn chặn được sự tích lũy mỡ trong cơ thể, chống tình trạng béo phì. Ngoài công dụng giảm cân, nước ép giảm cân bí đao cũng là loại thức uống thanh nhiệt giải độc rất được ưa chuộng. Vị thơm dịu, thanh và dễ uống nên đây là thức uống ưa thích của khá nhiều người. Nước ép cà chua: Trong quả cà chua có chứa citric acid – một hợp chất đặc biệt giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy chất béo và hạn chế tối đa sự hình thành của các tế bào mỡ, chất béo dư thừa. Do đó, đây là một loại nước uống giảm mỡ bụng hiệu quả, an toàn trong những ngày hè nóng nực. Ngoài ra, các nàng nên sử dụng cà chua trong các bữa ăn hàng ngày. Việc ăn nhiều cà chua cũng là cách bổ sung nước cần thiết cho da. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.