Bật mí 5 cách giảm đau lưng không cần dùng thuốc

1. Chườm đá

Nếu đau lưng là hệ quả của một chấn thương mới, thì chườm đá sẽ giúp giảm viêm và sưng, từ đó giảm đau lưng hiệu quả.

Nếu đau lưng là do cứng cơ, thì lựa chọn không gì khác hơn là chườm ấm. Sức nóng sẽ thúc đẩy lưu thông máu nhiều hơn đến khu vực này, giảm cứng và khó chịu, có thể làm giảm đau và nhức, vì vậy bạn sẽ cảm thấy dễ dàng vận động hơn.

2. Giữ ấm chân

Một số bệnh viêm vùng bụng như viêm phúc mạc, sẽ gây hệ quả là bệnh đau lưng về phần cơ. Trong thường hợp này, bạn cần chữa dứt điểm bệnh viêm ở ổ bụng và nhớ giữ ấm cơ thể, đặc biệt là bàn chân. Hoặc bạn có thể ngâm chân vào nước ấm có hòa với chút muối, gừng để lưu thông khí huyết, từ đó giảm triệu chứng đau lưng hiệu quả.

Nếu muốn biết lưng đau vì lý do gì bạn cần xác định vị trí đau lưng. Nếu đau ở vị trí số 1 như trong hình là đau lưng do căng thẳng, khi đau ở vị trí số 2 nghĩa là bạn bị đau lưng do bệnh viêm phúc mạc.

3. Tuyệt đối không ngủ sai tư thế

Nếu ngủ sai tư thế bạn sẽ dễ bị đau lưng khi thức dậy . Hãy thay đổi tư thế, tránh nằm cong lưng mà hãy cố gắng nằm thẳng kết hợp kê thêm một chiếc gối ở dưới đầu gối nhằm tăng thêm sự thoải mái.

4. Thường xuyên tập yoga

Bằng việc tập luyện yoga, sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thể sẽ được giải phóng. Kết quả là chứng bệnh đau lưng cũng sẽ thuyên giảm. Một lợi ích nữa của yoga là giúp tâm trí trở nên thanh thản, an nhiên tuyệt vời.

5. Tránh xa stress

Trong tâm lý học, đau lưng thường có liên quan đến sự lo lắng, căng thẳng. Hãy kết hợp cả việc tập thể dục cũng như giải phóng tinh thần để cơ thể thực sự thấy thoải mái. Phương pháp thiền và hít thở sâu có thể giúp bạn trong trường hợp này.

Những lưu ý với người bị đau lưng:

- Không đi giày cao gót quá nhiều.

- Không đứng còng lưng, luôn phải đứng thẳng.

- Tránh ngồi quá lâu, quá nhiều. Nếu làm việc văn phòng, bạn nên tranh thủ vận động, đi lại.

- Tăng cường vitamin D cho cơ thể.

Lưu ý: Nếu áp dụng tất cả các cách trên đều không thể giảm bệnh đau lưng thì tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ để có được liệu pháp điều trị phù hợp.