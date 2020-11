Bắt chước Jennifer Lopez, sao Hollywood lăng xê mẫu váy xẻ ngực sâu... tận bụng

Tại Tuần lễ thời trang Milan, giọng ca On The Floor sải bước trong mẫu váy xẻ ngực ngực và cơ bụng săn chắc ở tuổi 50. Mẫu váy rừng xanh nhiệt đới Jennifer Lopez mặc vốn không xa lạ với người hâm mộ. Đó chính là bộ váy lấy cảm hứng từ outfit xanh lá huyền thoại, chất liệu lụa, voan xuyên thấu, họa tiết lá và tre, kiểu dáng như áo choàng tắm từng được cô mặc tại lễ trao giải Grammy năm 2000. Ở thời điểm đó, bộ trang phục đã khiến giới mộ điệu một phen xôn xao vì không chỉ xuyên thấu, các đường cắt cúp trên thân váy cũng khiến J.Lo hở nhiều phần trăm cơ thể trước ống kính. Thiết kế Versace này cũng là lý do Google Images ra đời. Lấy cảm hứng từ chiếc váy rừng xanh nhiệt đới, người dẫn chương trình Dancing With The Stars - Tyra Banks từng diện chiếc váy đặc trưng để bày tỏ sự kính trọng với nữ ca sĩ. Tuy nhiên, so với phiên bản gốc, bộ váy có phần khiêm tốn, chi tiết cut - out thiên về tôn vinh vẻ đẹp mong manh nữ tính hơn là phô bày vẻ đẹp hình thể. Ảnh: Billboard. Được biết, mẫu váy nằm trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2000. So với mẫu váy huyền thoại Jennifer Lopez mặc thì thiết kế người mẫu Amber Valletta diện có phần tà ngắn hơn. 5 tháng sau, công chúng nhìn thấy nữ ca sĩ mặc chiếc váy rừng xanh này. Ảnh: Pinterest. “Mẹ đẻ” của mẫu váy – Donatella Versace cũng từng lên đồ sản phẩm do chính mình thiết kế tại Met Gala 1999. Phần tà được giữ ngắn giống như phiên bản gốc song lại được cách điệu hở cánh tay. Ảnh: Biography. Mẫu váy quá ấn tượng khiến Geri Halliwell – thành viên nhóm nhạc Spice Girls không thể chối từ. Trey Parker xuất hiện với diện mạo khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định mặc nó theo cách riêng tại Lễ trao giải Oscar 2000. Ảnh: Page Six. Trang phục Halloween của ngôi sao Real Housewives Of Beverly Hills - Lisa Rinna cũng nhận về được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Yahoo. Không chỉ sao nữ, mẫu váy còn được nam diễn viên Bill Hader mặc trên trường quay của Saturday Night Live. Ảnh: People. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV1.

