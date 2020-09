Bảo vệ nghi dâm ô học sinh lớp 7: Giúp trẻ vượt ám ảnh thế nào?

Đoạn clip về một nữ sinh lớp 7 bị ép quan hệ tình dục bất ngờ xuất hiện trong tin nhắn messenger mấy ngày qua khiến người dân xã Hồng Thành (H.Yên Thành, Nghệ An) bàng hoàng. Nạn nhân trong clip là nữ sinh 12 tuổi, bị một người đàn ông lớn tuổi là nhân viên bảo vệ trường, giở trò đồi bại rồi tự quay video bằng điện thoại...

Chiều 25/9, Công an H.Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nghi phạm Bùi Đức Thuận (67 tuổi, ngụ xã Hồng Thành, H.Yên Thành) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Kẻ thủ ác chắc chắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tuy nhiên, tội ác hắn gây ra cho cháu bé sẽ để lại nỗi đau dai dẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tâm lý của trẻ, là nỗi ám ảnh trong khoảng thời gian rất dài, thậm chí đeo bám đứa trẻ cả cuộc đời.

Theo các chuyên gia tâm lý, đa phần những kẻ ấu dâm đều có mối liên hệ với trẻ, từ đó tìm cách lạm dụng và đe doạ, buộc trẻ phải giữ kín bí mật. Rất nhiều trẻ không dám nói sự thật với cha mẹ ngay từ lần đầu tiên bị lạm dụng, chủ yếu vì sợ hãi hoặc lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.



Sau khi bị lạm dụng tình dục, mỗi trẻ sẽ có những phản ứng khác nhau. Nhiều trẻ bị ảnh hưởng đến tâm lý rất nặng nề. Các biểu hiện có thể thấy như: Gặp ác mộng do các ký ức ám ảnh hoặc sợ hãi về việc bị lạm dụng; Co cụm hoặc trầm cảm; Thay đổi thói quen sinh hoạt; Né tránh các hoạt động hoặc một số tình huống cụ thể; Khó tập trung; Hay khó chịu, cáu kỉnh, hoặc thực hiện các hành vi có tính chất đột ngột; Thực hiện lại một số hành vi tình dục; Có xu hướng tự đổ thừa cho bản thân, thấy xấu hổ, tội lỗi; Có tư tưởng tiêu cực, không tin tưởng bất kỳ ai, luôn cảm thấy nguy hiểm xung quanh…

Vai trò của cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ trong giai đoạn này vô cùng quan trọng, để giúp trẻ vượt qua nỗi ám ảnh, sợ hãi. Phụ huynh cần giữ thái độ bình tĩnh, cho con thấy là con được ba mẹ thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ, cho con khám càng sớm càng tốt, ngoài việc khám tổn thương thì có thể cho con đi khám tâm lý chủ yếu để bác sĩ tâm lý giúp con nói về cảm xúc và vấn đề lo lắng của con. Nếu thuận tiện, cha mẹ cũng có thể dạy con tự bảo vệ, tuy nhiên cần nói chuyện một cách tế nhị, không nhắc lại hoặc răn đe chuyện cũ, và tốt nhất vẫn phải liên tục theo dõi, quan sát những biểu hiện của con để cho trẻ điều trị sớm nếu cần.

Cha mẹ cần kiểm soát cảm xúc và nỗi ám ảnh của chính bản thân mình để lắng nghe khi con muốn nói, tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của con, cho con thấy là mình luôn bên cạnh để giúp đỡ con. Cha mẹ cũng cần chú ý đến khía cạnh tâm lý khi trẻ bị buộc phải kể chi tiết chuyện bị xâm hại tình dục lặp đi lặp lại khi “lấy lời khai”, việc này ở giai đoạn sớm có thể khiến những rối loạn căng thẳng của trẻ diễn biến nặng hơn vì phải nhớ đi nhớ lại nhiều lần. Tốt nhất cha mẹ nên làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để được thu xếp hỏi một lần trong không gian riêng tư, an toàn cho trẻ.

Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần biết cách hài hòa, tránh ý nghĩ “không khơi gợi lại chuyện cũ” dễ khiến trẻ sợ hãi. Thực tế việc trốn tránh này có thể làm cho tình hình tệ hơn, trẻ sẽ giữ mãi những ký ức và cảm xúc tiêu cực, không dám đối diện và khó vượt qua chấn thương.

Bản thân phụ huynh có con bị lạm dụng tình dục cũng rất đau khổ, căm giận kẻ thủ ác và thấy tội lỗi vì không thể bảo vệ được con trẻ. Nhiều phụ huynh từng nhận thấy trẻ có dấu hiệu bất ổn nhưng lại không để tâm nên khi xảy ra chuyện sẽ càng có xu hướng dằn vặt bản thân. Tuy nhiên, cha mẹ cần hiểu trong khoảng thời gian khó khăn này, người lớn cần phải vững vàng và bản lĩnh bởi trẻ mới là người cần được giúp đỡ nhiều nhất và chịu tổn thương lớn nhất. Nếu cảm thấy quá khó khăn để đối diện với sự cố, hãy đến gặp bác sĩ tâm lý để tự giải toả cảm xúc cho mình trước để có thể dồn hết toàn lực chăm lo cho trẻ.

Việc thủ phạm thông thường là người thân quen của gia đình cũng khiến các bậc cha mẹ cảm thấy khó chấp nhận và đôi khi lúng túng khi đưa vụ việc ra luật pháp. Trường hợp tệ nhất là cha mẹ không tin lời trẻ. Điều này khiến trẻ tổn thương nặng nề, cảm thấy lạc lõng và tinh thần càng suy sụp nhiều hơn vì không được bảo vệ. Vì vậy, một khi nghe trẻ nhắc đến việc bị lạm dụng tình dục, hãy lắng nghe và tin tưởng trẻ, khéo léo trò chuyện để tìm hiểu sự thật và bảo vệ trẻ.

Cảm giác được gia đình ở cạnh, tin cậy và thấu hiểu là một trong các yếu tố chính giúp trẻ mau hồi phục sau chấn thương tâm lý. Tốt nhất, để giảm thiểu các ám ảnh cho trẻ, phụ huynh cần hoàn toàn tách trẻ ra khỏi kẻ thủ ác. Hãy tôn trọng không gian riêng của trẻ, đừng nói với quá nhiều người và cũng đừng nói với trẻ rằng có ai đó đã biết về biến cố.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần cố gắng giữ nguyên các thói quen sinh hoạt trong gia đình như giờ đi ngủ, ăn tối và các quy định, để trẻ tái hoà nhập dễ dàng và không nhận thấy vì mình mà mọi thứ có sự thay đổi lớn. Nếu có thể, hãy nói với các anh chị em của trẻ về biến cố để bọn trẻ thông cảm, che chở, bảo vệ lẫn nhau và cùng học được kỹ năng để tránh bị lạm dụng tình dục.