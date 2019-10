Bao nhiêu khách hàng chết vì làm đẹp ở Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS?

Ngày 18/10, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, có công văn yêu cầu Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas và Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam tạm dừng thực hiện các kỹ thuật sử dụng phương pháp vô cảm liên quan gây mê.

Thời gian tạm dừng từ ngày 18/10 để 2 bệnh viện chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật theo bộ tiêu chí an toàn phẫu thuật của Bộ Y tế, củng cố, khắc phục ngay những nội dung chưa đảm bảo (nếu có).

Hai đơn vị này phải gửi báo cáo về Sở Y tế TP.HCM để xem xét và đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật của bệnh viện, trước khi báo cáo Bộ Y tế và UBND TP.HCM.

Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc khách hàng tử vong sau phẫu thuật đặt túi ngực ở Bệnh viện Emcas, một vụ việc đau lòng khác cũng đã xảy ra khi nữ bệnh nhân 59 tuổi, quốc tịch Mỹ, vào Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam (phường 9, quận 3) thực hiện phẫu thuật căng da mặt. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển bình thường nhưng 4 tiếng sau, bệnh nhân đột ngột khó thở, tím tái, suy hô hấp và được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã tử vong.