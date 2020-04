“Bảo bối” cắp nách đi chơi dịp 30/4 an toàn…COVID-19 tránh xa

Để an toàn và phòng tránh COVID-19 khi đi du lịch dịp 30/4, điều đầu tiên bạn nên nhớ là luôn luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m. Rửa/khử trùng tay thường xuyên: Bạn cần sử dụng thuốc khử trùng tay (có nồng độ cồn từ 60-95%) thường xuyên khi đi du lịch. Bởi việc di chuyển tới nhiều nơi sẽ khiến tay bạn tiếp xúc với nhiều vị trí khác nhau, nơi đây có thể chứa rất nhiều vi trùng và virus. Tuân thủ quy tắc phòng dịch của nơi bạn du lịch đến: Mỗi quốc gia, địa phương đều có cách phòng ngừa và ngăn chặn dịch COVID-19 khác nhau. Nếu bạn đang đi du lịch, cần tuân thủ quy định chống dịch của nước sở tại, chẳng hạn như khai báo y tế đầy đủ. Không chạm tay lên mặt: Quá trình đi du lịch, bạn có nguy cơ tiếp xúc với nhiều vi trùng trong không khí, thậm chí cả những giọt bắn chứa virus SARS-CoV-2. Những vi trùng, virus này có khả năng lây bệnh cho bạn nếu bạn vô tình đưa tay lên mũi, mắt hoặc miệng. Nếu di chuyển bằng máy bay, du khách phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m khi xếp hàng làm thủ tục tại các khu vực trong nhà ga để phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, hành khách cũng phải sát khuẩn tay trước khi lên tàu bay và đeo khẩu trang trong quá trình thực hiện chuyến bay.Thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; giữ ấm vùng ngực cổ, uống nước ấm. Cách đúng là súc dung dịch xuống sâu nhất trong vùng cổ. Du khách có thể súc họng trước khi ra ngoài và ngay sau khi trở về nơi cư trú. Mỗi lần súc khoảng 2 phút và 3 lần đưa xuống họng khoảng 15 giây. Không dùng chăn và gối của máy bay: Nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc vật dụng dùng nhiều lần, du khách nên chuẩn bị sẵn chăn và gối cho riêng mình để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Tránh ăn thức ăn lạ: Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, khi đi du lịch, bạn cần tránh ăn thực phẩm hoặc uống nước bên ngoài nếu không chắc chắn những thứ đó an toàn. Trước khi ra khỏi phòng nhà nghỉ hay khách sạn, bạn có thể mang theo nước đóng chai hoặc thực phẩm chuẩn bị sẵn. Hạn chế tiếp xúc gần: Điều này rất khó thực hiện bởi đã đi du lịch bạn chắc chắn phải tiếp xúc với nhiều người. Tuy nhiên, hãy cố gắng giữ khoảng cách với tất cả những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần. Bạn có thể dùng khẩu trang hoặc găng tay để tự bảo vệ mình. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng khi di chuyển bạn không tiếp xúc với động vật hay gia cầm sống. Để tăng cường sức đề kháng trước chuyến đi, du khách cần đảm bảo ăn uống đúng giờ, lành mạnh và đủ chất (đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất). Bổ sung một số thực phẩm có chứa kẽm, sắt, đồng, axit folic và vitamin A, B6, C, E như bí đỏ, cà chua, cam, cà tím, ổi, bông cải… Ngoài ra, du khách nên tập thể dục đều đặn để tăng cường sức khỏe phòng ngừa COVID-19. Ảnh: Internet. Video "Người thứ 39 mắc COVID-19 là hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội". Nguồn: VTV24.

