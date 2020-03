Bánh mì tuy ngon nhưng những người sau đây nên tránh xa

Người bị thận không nên ăn bánh mì bởi nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) - loại ung thư phổ biến trong các loại ung thư thận. Ảnh: thanhnien. Hầu hết các loại bánh mì đều chứa rất nhiều muối. Do đó, người bị thận ăn quá nhiều bánh mì đồng nghĩa với việc đang nạp 1 lượng muối vượt mức vào cơ thể. Ảnh: cafefcdn. Người bị tiểu đường loại 2 cũng nên hạn chế ăn bánh mì. Ảnh: znews. Lý do là trong bánh mì có hàm lượng tinh bột lớn, khiến lượng đường trong cơ thể tăng cao, gây ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết. Ảnh: thuocdantoc. Người bị thừa cân, béo phì cũng là những đối tượng không nên sử dụng bánh mì. Ảnh: daubepgiadinh. Nguyên nhân là do bánh mì được làm từ tinh bột nên rất giàu năng lượng. Chỉ với 2 lát bánh mì sandwich đã chứa xấp xỉ 400 calo. Ảnh: foody. Nếu bạn bị táo bón, bánh mì cũng là thực phẩm bạn không nên tiêu thụ. Ảnh: huongnghiepaau. Bánh mì chứa một lượng lớn bột - một loại chất kết dính. Đó là lý do tại sau ăn nhiều bánh mì sẽ gây ra táo bón. Ảnh: daylambanh. Bánh mì cũng không phù hợp với người bị tim mạch và cao huyết áp. Ảnh: shopee. Trong bánh mì có chứa một loại cholesterol xấu và hàm lượng tinh bột cao khiến cơ thể dễ tích tụ nhiều mỡ thừa, làm ảnh hưởng đến tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Ảnh: cafebizcdn.

