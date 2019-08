Bạn sẽ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào khi thiếu vitamin K?

Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong đông máu, ngăn ngừa chảy máu quá nhiều. dinh dưỡng này được phân loại dưới dạng vitamin K1 và vitamin K2. Vitamin K1 thường được tìm thấy trong các loại rau lá xanh như rau chân vịt và cải xoăn, trong khi vitamin K2 là một chất dinh dưỡng có trong tự nhiên, trong đường ruột của con người. Thiếu vitamin K có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau. Chảy máu quá mức: Vitamin K rất quan trọng để ngăn ngừa chảy máu trong và ngoài. Mô đun protein này kích hoạt bởi vitamin K giúp máu đông. Do đó, sự thiếu hụt vitamin K có thể dẫn đến chảy máu quá nhiều ngay cả khi bị thương nhẹ. Mất máu rất nhiều có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của bạn. Dễ bị bầm tím: Ít nhất một lần trong đời, tất cả chúng ta đều đã trải qua chấn thương bầm dập. Nhưng một người có hàm lượng vitamin K thấp hơn bị bầm tím có thể dẫn đến xuất huyết quá mức do thiếu vitamin K. Vấn đề về tim: Vitamin K2, chất có nguồn gốc tự nhiên trong đường ruột của con người có liên quan trực tiếp với sự vôi hoá động mạch. Sự thiếu hụt vitamin quan trọng này có thể dẫn đến phản ứng carboxyl hóa và protein matrix cacboxyl hóa glutamate hoạt tính sinh học (MGP), làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở người. Có khoảng 57% bệnh nhân tử vong vì tim ngừng đập do thiếu vitamin K2. Vì vậy, bạn nên ăn các thực phẩm giàu vitamin K như rau xanh. Ung thư: Vitamin K có tính chống ung thư và sự thiếu hụt vitamin K có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Các loại ung thư dễ mắc do thiếu vitamin K là ung thư phổi, tuyến vú, tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu từ nhóm tuổi 35-64 cho thấy những người thiếu vitamin K có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao hơn những người khác. Loãng xương: Vitamin K là một chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể người, nó không chỉ giúp đông máu mà còn kích hoạt protein phụ thuộc vitamin K giúp xương chắc khoẻ. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy Vitamin K là yếu tố quan trọng cho sức khoẻ xương của bạn và sự thiếu hụt này có thể dẫn đến chứng loãng xương, đặc biệt ở những người trên 40 tuổi. Bạn trông già hơn có thể là một dấu hiệu của thiếu vitamin K trong cơ thể. Vitamin K không phải là yếu tố đằng sau những nếp nhăn mới hình thành trên da của bạn, nhưng thiếu vitamin này có thể dẫn đến các bệnh khác như sức khoẻ xương yếu, vấn đề về tim mạch,... có thể khiến bạn nhìn già hơn tuổi. Sức khoẻ xương xấu: Sau 40 tuổi khi xương của bạn bắt đầu thoái hoá, cần phải có các biện pháp phòng ngừa. Xương yếu dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương. Protein vitamin K sẽ giúp xương luôn khỏe mạnh, ngay cả khi bạn già đi. Dị tật bẩm sim: Thiếu vitamin K khi mang thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ. Các khuyết tật bẩm sinh có thể là xương không phát triển, mặt, mũi, hoặc ngón tay dị tật, khiếm khuyết ống thần kinh, suy dinh dưỡng, các vấn đề về tim... Video "Điều gì xảy ra khi bạn thiếu vitamin D". Nguồn: Thực phẩm sức khỏe.

