Bạn nên uống trà xanh hàng ngày vì những lý do tích cực này

1. Giảm cân an toàn hiệu quả

Trà xanh đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cân nặng khỏe mạnh và giúp bạn giảm cân trong trường hợp bạn không muốn mình bị thừa cân hiệu quả. Đây là một trong những lý do chính tại sao các siêu mẫu và người nổi tiếng đều thêm trà xanh trong khẩu phần ăn của họ để duy trì vóc dáng đẹp. Trà xanh giúp cơ thể đốt cháy chất béo.

2. Thải độc cơ thể Trà xanh cũng giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể. Trà xanh cũng là một thuốc lợi tiểu và giúp làm giảm khả năng tích nước. Tác dụng lợi tiểu của trà xanh đã được sử dụng nhiều thế kỷ giúp thải chất lỏng dư thừa ra ngoài cơ thể. Duy trì uống trà xanh hàng ngày giúp ngăn chặn sự tích nước trong cơ thể. 3. Chống lão hóa Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra trà xanh có tác dụng chống lão hóa nhờ các chất vitamin và amino acids đa dạng. Uống trà xanh thường xuyên tránh tình trạng thiếu vitamin A, C và B... Về lâu dài, trà xanh có ích cho việc phòng chống bệnh và kéo dài tuổi thọ. Tại Nhật Bản, đất nước có tuổi thọ cao hàng đầu thế giới, người dân uống trà mỗi ngày để khỏe và sắc diện hồng hào, tươi tắn. 4. Chắc răng thơm miệng Trà xanh cũng được biết đến rất nhiều với khả năng giúp ngăn chặn hơi thở có mùi. Hãy thử biến trà xanh thành kem đánh răng của riêng bạn. Và bạn sẽ cảm thấy không hề lo lắng khi vô tình nuốt phải. Bạn có thể tự tạo kem đánh răng từ trà xanh theo cách như sau : - Rót nước sôi vào 100g trà xanh và ủ trong vòng ít nhất 30 phút. - Pha nước trà xanh và thuốc muối và sử dụng như kem đánh răng bình thường. - Các thuộc tính tự nhiên trong trà sẽ hạn chế mùi hôi miệng và giúp ngăn ngừa vi khuẩn hình thành mảng bám trên răng. 5. Giảm căng thẳng Các thiamine trong trà xanh đã được chứng minh để tạo ra một tác dụng làm dịu bớt căng thẳng. Nếu bạn cảm thấy quá căng thẳng bạn có thể uống 6 tách trà và cảm nhận sự khác biệt. Trà xanh khử chất caffein và bạn có thể uống trà xanh thay thế café. 6. Giảm đau Các Epigallocatechin -3 gallate hay chất EGCG trong trà xanh có thể giúp giảm đau. Trà xanh đã được chứng minh có thể làm dịu bơn cơn đau viêm khớp. Bạn có thể uống này mỗi ngày hai lần để có hiệu quả tốt nhất.

7. Làm đẹp



Trong thập kỷ qua , trà xanh đã khá nổi tiếng là một " thực phẩm sức khỏe , các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một loạt các lợi ích sức khỏe. Nhưng bạn có biết rằng trà xanh cũng xuất hiện như là một thành phần quan trọng trong một loạt các sản phẩm chăm sóc tóc và da không?

Bạn có thể làm giảm bọng quanh mắt của bằng trà xanh. Vớt túi trà đã dùng rồi và để trong tủ lạnh rồi đặt lên mắt bạn từ 10-15 phút. Trà xanh có chứa tannin , một chất làm se có thể làm giảm bọng quanh mắt cũng như giảm sưng đỏ.

Gội đầu bằng nước trà xanh cũng làm cho mái tóc thêm mượt mà và bóng khỏe. Ủ trà trong nước sôi trong khoảng 15 phút sau đó để nguội vài giờ hoặc qua đêm. Gội đầu với nước trà xanh trong 10 phút sau đó gội sạch lại với nước để có một mái tóc mượt đẹp.

8. Bảo vệ da khỏi cháy nắng

Trà xanh có chứa một hỗn hợp các chất chống oxy hóa mạnh gọi là catechin , giúp giảm tổn thương bị gây ra bởi các gốc tự do. Các gốc tự do có thể hình thành trong da của bạn cho một loạt các lý do, trong đó có tiếp xúc với chất độc.

Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến các gốc tự do trong tế bào da là bức xạ tia cực tím từ ánh sáng mặt trời, gây ra lên đến 90% của tất cả các dấu hiệu lão hóa sớm. Uống trà xanh có thể giúp bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím từ ánh sáng mặt trời từ đó ngăn ngừa lão hóa sớm.

9. Giảm nồng độ cholesteron trong máu

Uống trà xanh mỗi ngày giúp giảm cholesteron xấu, giúp cơ thể khỏe hơn.