Bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu ăn mặc nữ tính, điệu đà

Doãn Hải My sinh năm 2001, ở Hà Nội, đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Luật Hà Nội. Chân dài 19 tuổi này ngoài đời có gu ăn mặc nữ tính và điệu đà. Bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu thường chọn các trang phục thanh lịch, thời trang tôn vẻ đẹp nữ tính. Ngoài gương mặt xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng, Hải My còn ghi điểm bởi cách phối đồ tinh tế khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát. Mỹ nhân 10X cũng sở hữu loạt váy áo đậm chất bánh bèo, tiểu thư. Các phối áo thun cùng chân váy dáng dài tạo nên nét kiêu sa, sang chảnh cho cô gái 19 tuổi. Đôi khi, Hải My cũng gợi cảm với váy hai lụa hai dây mềm mại. Các kiểu đầm nữ tính màu sắc nhẹ nhàng luôn được cô nàng ưu ái hơn cả. Thỉnh thoảng, Doãn Hải My đổi gió với style quyến rũ, sang chảnh. Chiếc đầm cúp ngực xẻ cao vừa giúp tôn vòng một căng tràn vừa khoe được đôi chân dài miên man. Dù diện theo phong cách nào thì Hải My vẫn cực thu hút ánh nhìn bởi thần thái sắc sảo. Ảnh: FBNV. Mời độc giả theo dõi video "Xu hướng Monochrome mặc đơn sắc". Nguồn: VTV TSTC.

