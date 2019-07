Bạn đã biết giờ nào thích hợp nhất để ăn những thực phẩm bổ dưỡng?

Chuối: Ăn chuối khi đói có thể làm giảm mức năng lượng của bạn. Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy tràn trề năng lượng nhờ hàm lượng đường cao trong chuối, nhưng sau một vài giờ, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói và mệt trở lại. Ăn chuối cũng gây một số nguy cơ cho người mắc hội chứng ruột kích thích, gây tiêu chảy. Cà phê: Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy, nhưng việc này thực chất khá vô dụng. Trong một vài giờ sau khi thức dậy, cơ thể bạn sản sinh cortisol. Bạn không nên làm gián đoạn quá trình này cũng như nhịp độ sinh học tự nhiên của cơ thể bằng cách uống cà phê. Cơm: Dù một bát cơm nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi nghe có vẻ hấp dẫn, đó có lẽ không phải sự lựa chọn tối ưu. Gạo chứa nhiều carb phức cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Cơm giàu calo có thể gây tăng cân nếu bạn ăn vào buổi tối. Đường: Một sai lầm cơ bản chúng ta thường mắc là ăn đồ ngọt như một bữa nhẹ. Điều này gây tăng vọt lượng đường trong máu và có thể gây sốc đường, khiến cơ thể mệt mỏi và lo âu. Nếu thèm đồ ngọt, hãy ăn ngay sau bữa chính. Sữa: Một số người hình thành thói quen uống sữa vào buổi sáng từ lúc nhỏ, nhưng thói quen này không đem lại tác dụng. Uống sữa mỗi sáng sẽ khiến khó tiêu hóa. Uống sữa vào buổi sáng kết hợp với các thực phẩm khác có thể gây đau bụng và ợ nóng. Bạn nên uống một cốc sữa nóng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thịt: Thịt là một nguồn protein và vitamin B dồi dào, nhưng có thể gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Đó là lí do bạn nên tránh ăn thịt trước giờ đi ngủ. Hãy chọn thịt nạc và ăn ít nhất 3 tiếng trước khi đi ngủ. Quả hạch: Quả hạch là một nguồn dồi dào các chất béo và calo có lợi, nhưng ăn quả hạch như một bữa nhẹ vào ban đêm không phải là lựa chọn tối ưu. Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn có thể cần nhiều thời gian để tiêu hóa chúng và bị khó ngủ. Phô mai giàu chất béo: Bạn không nên ăn phô mai giàu chất béo trước khi đi ngủ vì thực phẩm này khó tiêu hóa, do đó có thể gây khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ. Mặt khác, ăn phô mai vào bữa sáng cung cấp canxi giúp cải thiện sức khỏe xương. Trái cây họ cam: Bắt đầu ngày mới với một cốc nước cam tươi nghe có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng sự thật thì ngược lại. Trái cây họ cam có tính axit cao. dẫn đến các vấn đề tiêu hóa như ợ nóng, nặng bụng và giảm tốc độ hấp thu chất dinh dưỡng. Các loại đậu: Đậu giàu chất xơ, do đó ăn đậu vào ban đêm có thể gây đầy bụng và giảm chất lượng giấc ngủ ở một số người. Đậu là thực phẩm hoàn hảo cho bữa trưa hoặc bữa tối sớm. Ăn đậu vào những thời điểm này giúp bạn tiêu hóa tất cả các chất dinh dưỡng có lợi và giảm cảm giác đầy hơi. Táo: Táo giàu chất xơ và các axit tự nhiên giúp cải thiện hệ tiêu hóa và chức năng của ruột. Nhưng nếu bạn ăn táo vào buổi tối, các axit này có thể tích tụ lại gây khó chịu; đồng thời có thể dẫn đến đầy hơi và các vấn đề về đại tiện. Thời điểm tốt nhất để ăn táo là vào buổi sáng. Sữa chua: Bạn nên tránh ăn sữa chua khi đói hoặc trước các bữa ăn. Sữa chua chứa axit lactic có thể làm giảm tính axit của dạ dày. Nó sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa khi bạn ăn các bữa chính. Bạn nên ăn sữa chua 1 - 2 tiếng sau bữa chính để đạt được tất cả các lợi ích của axit lactic đối với hệ tiêu hóa./.

Chuối: Ăn chuối khi đói có thể làm giảm mức năng lượng của bạn. Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy tràn trề năng lượng nhờ hàm lượng đường cao trong chuối, nhưng sau một vài giờ, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói và mệt trở lại. Ăn chuối cũng gây một số nguy cơ cho người mắc hội chứng ruột kích thích, gây tiêu chảy. Cà phê: Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy, nhưng việc này thực chất khá vô dụng. Trong một vài giờ sau khi thức dậy, cơ thể bạn sản sinh cortisol. Bạn không nên làm gián đoạn quá trình này cũng như nhịp độ sinh học tự nhiên của cơ thể bằng cách uống cà phê. Cơm: Dù một bát cơm nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi nghe có vẻ hấp dẫn, đó có lẽ không phải sự lựa chọn tối ưu. Gạo chứa nhiều carb phức cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Cơm giàu calo có thể gây tăng cân nếu bạn ăn vào buổi tối. Đường: Một sai lầm cơ bản chúng ta thường mắc là ăn đồ ngọt như một bữa nhẹ. Điều này gây tăng vọt lượng đường trong máu và có thể gây sốc đường, khiến cơ thể mệt mỏi và lo âu. Nếu thèm đồ ngọt, hãy ăn ngay sau bữa chính. Sữa: Một số người hình thành thói quen uống sữa vào buổi sáng từ lúc nhỏ, nhưng thói quen này không đem lại tác dụng. Uống sữa mỗi sáng sẽ khiến khó tiêu hóa. Uống sữa vào buổi sáng kết hợp với các thực phẩm khác có thể gây đau bụng và ợ nóng. Bạn nên uống một cốc sữa nóng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thịt: Thịt là một nguồn protein và vitamin B dồi dào, nhưng có thể gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Đó là lí do bạn nên tránh ăn thịt trước giờ đi ngủ. Hãy chọn thịt nạc và ăn ít nhất 3 tiếng trước khi đi ngủ. Quả hạch: Quả hạch là một nguồn dồi dào các chất béo và calo có lợi, nhưng ăn quả hạch như một bữa nhẹ vào ban đêm không phải là lựa chọn tối ưu. Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn có thể cần nhiều thời gian để tiêu hóa chúng và bị khó ngủ. Phô mai giàu chất béo: Bạn không nên ăn phô mai giàu chất béo trước khi đi ngủ vì thực phẩm này khó tiêu hóa, do đó có thể gây khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ. Mặt khác, ăn phô mai vào bữa sáng cung cấp canxi giúp cải thiện sức khỏe xương. Trái cây họ cam: Bắt đầu ngày mới với một cốc nước cam tươi nghe có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng sự thật thì ngược lại. Trái cây họ cam có tính axit cao. dẫn đến các vấn đề tiêu hóa như ợ nóng, nặng bụng và giảm tốc độ hấp thu chất dinh dưỡng. Các loại đậu: Đậu giàu chất xơ, do đó ăn đậu vào ban đêm có thể gây đầy bụng và giảm chất lượng giấc ngủ ở một số người. Đậu là thực phẩm hoàn hảo cho bữa trưa hoặc bữa tối sớm. Ăn đậu vào những thời điểm này giúp bạn tiêu hóa tất cả các chất dinh dưỡng có lợi và giảm cảm giác đầy hơi. Táo: Táo giàu chất xơ và các axit tự nhiên giúp cải thiện hệ tiêu hóa và chức năng của ruột. Nhưng nếu bạn ăn táo vào buổi tối, các axit này có thể tích tụ lại gây khó chịu; đồng thời có thể dẫn đến đầy hơi và các vấn đề về đại tiện. Thời điểm tốt nhất để ăn táo là vào buổi sáng. Sữa chua: Bạn nên tránh ăn sữa chua khi đói hoặc trước các bữa ăn. Sữa chua chứa axit lactic có thể làm giảm tính axit của dạ dày. Nó sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa khi bạn ăn các bữa chính. Bạn nên ăn sữa chua 1 - 2 tiếng sau bữa chính để đạt được tất cả các lợi ích của axit lactic đối với hệ tiêu hóa./.