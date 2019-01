Bạn có mắc những sai lầm này khi ăn hoa quả để giảm cân?

Ăn nhiều hoa quả có thể giảm béo?

Những người bị thừa cân, béo phì lại chọn cách nhịn ăn cơm, thay bằng trái cây để giảm cân. Tuy nhiên, hành động này lại khiến cân nặng không giảm mà còn tăng lên.

Khi ăn nhiều, lượng monosaccharide và disacarit rất dễ hấp thu có trong đường hoa quả sẽ khiến cho lượng đường trong cơ thể bạn tăng cao, việc này không những khiến bạn không đạt được mục đích giảm cân mà còn cho tác dụng ngược lại.

Hoa quả có thể thay thế rau xanh?

Nhiều bà mẹ chăm sóc con nhỏ thường nói rằng: “Vì cháu rất lười ăn nên tôi thường cho ăn nhiều hoa quả thay rau và sữa để bổ sung dinh dưỡng”.

Hoa quả và rau xanh đều có đặc điểm dinh dưỡng riêng nên không thể thay thế cho nhau được. Lượng vitamin và muối vô cơ có trong hoa quả không thể bằng rau xanh.

Hàm lượng vitamin C có trong các loại rau xanh phổ thông như rau bắp, củ cải… nhiều gấp 10 lần so với lượng vitamin C có trong táo, lê, đào…Hàm lượng vitamin C có trong ớt xanh, súp lơ xanh (bông cải xanh) gấp 2-3 lần so với dâu tây… Vì vậy, chỉ ăn hoa quả không không thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Ăn chuối tiêu nhúng mật ong giúp giảm béo nhanh?

Chuối tiêu giàu chất xơ, có thể kích thích nhu động ruột, từ đó hỗ trợ bài tiết. Nếu bạn chỉ ăn chuối nhúng mật ong, lượng calo thấp hơn nhiều so với bữa chính, giúp gầy đi nhanh chóng. Nhưng kiểu giảm cân cấp tốc này sẽ khiến cơ thể thường xuyên không kịp điều chỉnh, mà sản sinh các phản ứng xấu.

Nếu dùng chuối thay cho món ăn chính trong thời gian dài, cơ thể sẽ thiếu hụt các loại thành phần dinh dưỡng như protein, khoáng chất, khiến sức khoẻ trở nên báo động.

Enzyme dứa có thể hỗ trợ tiêu hoá?

Dứa không chỉ giàu vitamin B1, thúc đẩy trao đổi chất, xoá bỏ cảm giác mỏi mệt mà còn giàu chất xơ, giúp tiêu hoá nhuận tràng hơn. Các bạn nữ thích ăn dứa, có thể ăn một ít sau bữa cơm, nhưng tuyệt đối không được ăn khi đói, bởi enzyme trong loại quả này có thể gây tổn thương đến đường tiêu hóa.

Giảm béo bằng bưởi chùm?