Bán Bitcoin Detox, Bóc tách chất béo không phép, Bitcoin Coffee Việt Nam đang bất chấp pháp luật?

Bitcoin Detox, Bóc tách chất béo “lộ” bằng chứng sản phẩm không rõ nguồn gốc, sai nặng khi đại diện Bitcoin Coffee Việt Nam cho rằng, các sản phẩm của Bitcoin Coffee Việt Nam không cần cấp phép của Cục An toàn thực phẩm vì họ được quyền "tự công bố sản phẩm", tuy nhiên bằng chứng đưa ra lại "không liên quan" hai sản phẩm trên.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, hiện Bitcoin Coffee Việt Nam đang rầm rộ quảng cáo và bán ra thị trường sản phẩm Bóc tách chất béo và Bitcoin Detox hay Bitcoin Coffee Detox, tuy nhiên tất cả các sản phẩm này đều không có trong hệ thống tra cứu của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế về đăng ký cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm; Hệ thống cấp giấy tiếp nhận Bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp qui định ATTP.

Sản phẩm Bóc tách chất béo của Bitcoin Coffee Việt Nam được chào bán rầm rộ trên thị trường

Tham vấn Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VPLS Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) về vấn đề này thì được thông tin theo Điều 2 Luật an toàn thực phẩm định nghĩa: Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học.

Luật sư Diệp Năng Bình khẳng định: Việc đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng là một khâu bắt buộc khi muốn kinh doanh và lưu hành tự do sản phẩm này trên thị trường. Nó như một sự cam kết về chất lượng của sản phẩm và cũng là quy định bắt buộc của nhà nước đối với các doanh nghiệp buôn bán, phân phối hay nhập khẩu thực phẩm chức năng.

Thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Trình tự, hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các điều 4, 5, 7 và 9 Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, pháp luật quy định Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thành lập Hội đồng khoa học gồm các chuyên gia thuộc lĩnh vực phù hợp để tham gia thẩm định báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng sản phẩm và các bằng chứng khoa học được công bố. Việc kiểm nghiệm thực phẩm chức năng để công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm định kỳ phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Ngoài ra việc quảng cáo thực phẩm chức năng phải được thực hiện theo quy định pháp luật về quảng cáo. Việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên phương tiện nghe nhìn phải có dòng chữ chú ý: “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”; chữ viết, lời đọc phải nhìn được và nghe rõ ràng trong điều kiện bình thường.

“Trên đây là các quy định của pháp luật về việc trước khi lưu thông ra thị trường bắt buộc bất kỳ đơn vị sản xuất kinh doanh nào cũng phải tuân theo”, LS Diệp Năng Bình khẳng định.

Quảng cáo sản phẩm Bitcoin Detox dù chưa được phép của Cục ATTP

Như vậy, chiếu các quy định của pháp luật với sản phẩm Bóc tách chất béo và Bitcoin Detox hay Bitcoin Coffee Detox của Bitcoin Coffee Việt Nam , thấy rõ một sự làm "láo", bất chấp pháp luật để lừa đảo, lừa dối người tiêu dùng.

Một vị lãnh đạo Bộ Y tế khi được hỏi về vụ việc này cũng thông tin với Kiến Thức rằng: Tất cả sản phẩm tiêu thụ qua đường ăn uống được công bố công dụng như thực phẩm chức năng (giảm cân, giảm béo, giảm mỡ, thanh lọc cơ thể,...) đều phải có Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp; và sản phẩm thực phẩm chức năng muốn quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào cũng phải được Cục An toàn thực phẩm phê duyệt nội dung và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm. Một sản phẩm thực phẩm chức năng quảng cáo và lưu thông trên thị trường mà không có hai loại giấy phép này đều có thể coi là hàng không nguồn gốc, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Với những sản phẩm không nguồn gốc, chất lượng, chào bán không phép ra thị trường như Bóc tách chất béo và Bitcoin Detox hay Bitcoin Coffee Detox của Bitcoin Coffee Việt Nam, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng? Rất cần cơ quan chức năng, Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm, cơ quan Quản lý thị trường,... vào cuộc điều tra và xử lý mạnh tay những cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng bất chấp luật pháp, coi thường sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng thế này!!!

Ngườì tiêu dùng cũng cần lưu ý, gần đây Cơ quan quản lý thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) đưa ra cảnh báo: Nếu bạn đang tự tìm đến các sản phẩm thực phẩm chức năng mà theo quảng cáo sẽ làm cho bạn giảm cân một cách ngoạn mục, thì đừng nên tin, nếu không bạn có thể vô tình đang tự gây hại đến sức khỏe của chính mình một cách trầm trọng. Cơ quan này đã phát hiện hàng trăm sản phẩm được bán trên thị trường dưới dạng TPCN nhưng thực chất trong thành phần có chứa các chất có hoạt tính là những đơn chất hay hợp chất của thuốc tân dược. Các thuốc tân dược này có trong danh sách các thuốc bắt buộc thuốc phải kê đơn và có loại đã bị rút ra khỏi thị trường do tác dụng không mong muốn hay chưa được nghiên cứu phù hợp trên người.