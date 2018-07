Bài thuốc chữa mất ngủ lâu năm từ cây nữ lang

Cây nữ lang có vị ngọt, cay, tính ấm, không độc, có tác dụng kích thích mạnh, lợi trung tiện, sát trùng được dùng làm cây hương liệu điều chế một số bài thuốc đặc trị mất ngủ. 1. Điều trị mất ngủ: 10-15g cây nữ lang (Cây và rễ) sắc nước uống hàng ngày. Ảnh: namlimxanh.vn. 2. Điều trị bệnh đau dạ dày: Rễ cây nữ lang sao khô tán thành dạng bột mịn, chiêu nước uống ngày 2 lần mỗi lần 4g. Ảnh: thaoduocpqa.com.vn. 3. Hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, tăng cường sức khỏe: 10-15g cây nữ lang khô, 20g cây dong riềng đỏ khô sắc nước uống hàng ngày. 4. Chữa cảm mạo: Dùng cành lá sì to 15g tươi, gừng tươi 3g; sắc nước uống. Ảnh: yensaokimdo.vn. 5. Chữa đau dạ dày co thắt, sốt cao hoảng hốt: Sì to sấy khô, tán mịn, ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 3-4g bột thuốc, chiêu bằng nước đun sôi. Ảnh: chuyenkhoadaday.com. 6. Chữa đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy (ẩu tả phúc thống): Dùng rễ củ sì to, rễ xương bồ - mỗi thứ 6-12g; sắc lấy nước, pha thêm chút rượu trắng vào, chia 3-4 lần uống trong ngày. Ảnh: Daitrang.net. 7. Chữa viêm dạ dày mạn tính: Dùng rễ củ sì to 15g, sa nhân 10g, trần bì 15g, bạch truật 15g; sắc nước uống trong ngày. Ảnh: doisongphapluat.com. 8. Chữa dương nuy: Trong một số tài liệu về y học dân gian chúng tôi có trong tay, có thấy đề cập tới việc sử dụng sì to chữa dương nuy (liệt dương). Ảnh: yduochocvietnam.edu.vn. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

