Bài tập thư giãn tinh thần thí sinh trước kỳ tuyển sinh

Thở bụng là một bài tập thư giãn tinh thần giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Lý do: Cơ hoành là một tấm cơ ngăn cách phổi với dạ dày và các cơ quan nội tạng khác. Khi thở, cơ hoành co lại và di chuyển xuống, phổi mở rộng, tạo ra áp suất cho phép hít vào không khí và khi bạn thở ra, cơ hoành giãn ra. Do đó tạo cảm giác hưng phấn.

Cách tập: Nằm xuống một tấm thảm. Đặt một tay lên ngực và tay kia trên lồng xương sườn dưới. Hít vào từ từ qua mũi. Cảm thấy cả hai tay di chuyển lên. Đừng buộc bản thân phải thở. Thở qua miệng. Cảm thấy bàn tay di chuyển xuống. Hít thở luân phiên Được biết đến với tên gọi Nadi Shodhana Pranayama, bài tập này đã có từ rất lâu đời và nổi tiếng với tác dụng giảm căng thẳng và lo lắng. Các sĩ tử có thể thực hành nó hàng ngày. Cách tập: Ngồi thẳng lưng trên ghế hoặc trên sàn với hai chân gập lại. Đặt bàn tay trái lên đầu gối trái. Đặt ngón tay cái phải lên lỗ mũi phải và ép chặt nó. Hít vào thông qua lỗ mũi trái và đếm đến 10. Nín thở và ép chặt lỗ mũi trái bằng ngón áp út phải. Đồng thời, mở lỗ mũi bên phải và thở chậm bằng đường đó. Đếm đến 10. Hít vào qua lỗ mũi phải và thở ra qua lỗ mũi trái. Chạy bộ Chạy bộ thường xuyên chắc chắn có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn và bớt lo lắng hơn. Bạn cũng có thể chạy trên máy chạy bộ nếu bạn thích. Bơi lội Bơi lội là một bài tập thiền định. Chức năng não bộ của bạn được cải thiện thông qua quá trình gọi là tế bào thần kinh trong vùng hải mã, nơi giúp não bộ thay thế các tế bào do căng thẳng gây ra. Khi bạn đắm mình xuống nước, tâm trạng sẽ được cải thiện ngay khi tiếp xúc với nước mát lạnh, giúp giải tỏa căng thẳng thần kinh. Zumba

Zumba là một hình thức nhảy kết hợp với các bài tập – một phương thức tuyệt vời để đốt cháy 500 calo trong 60 phút. Nó giống như các bài tập aerobic làm tăng nhịp tim, chức năng phổi và làm đổ mồ hôi.

Bài tập không chỉ giúp đánh bại stress mà còn khiến các sĩ tử cảm thấy tràn đầy năng lượng để tiếp thu bài vở hiệu quả hơn.