Bác sĩ tư vấn bữa ăn thanh nhiệt bổ dưỡng, phòng chống say nắng

Nắng nóng kéo dài, tác hại khó lường đến sức khỏe do vậy người nội trợ cần chú trọng đến việc lựa chọn thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc... làm ra những món ăn bổ dưỡng, phòng chống say nắng, say nóng.