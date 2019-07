Bác sĩ nói gì về khả năng vỡ túi ngực khi đi máy bay?

Theo nhiều nguồn tin, vết thương của nạn nhân do bị vỡ túi độn nâng ngực vì chênh lệch áp suất trên máy bay. Tuy nhiên, nhận định về trường hợp này, TS.BS Nguyễn Huy Thọ, Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật - Tạo hình và Thẩm mỹ Hà Nội, nguyên Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật - Hàm mặt - Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trả lời trên Zing, khẳng định trường hợp của nữ bệnh nhân trên không thể là nổ túi ngực do chênh lệch áp suất.

Áp suất khí quyển bình thường và trong khoang hành khách luôn tương đương ở mặt đất, dù khi thay đổi độ cao đột ngột, áp suất bên ngoài thay đổi nhưng áp suất trong máy bay sẽ giữ nguyên, do đó, không thể xảy ra hiện tượng “nổ” túi ngực. “Ngoài ra, độ bền của túi rất cao, có thể đặt chúng dưới đất để ôtô đi qua không hề vỡ”, TS.BS Nguyễn Huy Thọ khẳng định.

Bác sĩ cho biết túi độn ngực có thể bị rách trong trường hợp để lâu trong ngực, có thể do co bao xơ của cơ thể bóp và làm biến dạng, tạo ra các nếp gấp. Sau đó, các nếp gấp sẽ bị hằn sâu và có thể rách, gây thoát dịch gel silicone từ trong túi ra ngoài. Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị rách túi nâng do vật nhọn đâm hoặc sinh thiết ngực.