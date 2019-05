Bác sĩ Nhi cảnh báo căn bệnh dễ tử vong ở trẻ em

Con đường lây truyền bệnh viêm não Nhật Bản

Viêm não Nhật Bản là chứng bệnh gây nhiễm trùng não bộ phổ biến ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Philipines. Bệnh này lần đầu tiên được phát hiện tại Nhật Bản với tỷ lệ người tử vong rất cao.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết viêm não Nhật Bản là bệnh rất nặng. Bệnh dễ dẫn đến tử vong, gây ra nhiều di chứng nặng nề.

Mùa bệnh cao điểm bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10 trong năm. Trẻ em vùng nông thông gặp nhiều hơn những trẻ sống tại các thành phố. Nguyên nhân chủ yếu do con đường lây nhiễm bệnh thông qua muỗi đốt, bệnh không lây từ người sang người.

Theo bác sĩ Khanh, muỗi đốt gây viêm não Nhật Bản là muỗi ruộng, sống tại các cánh đồng khu vực nông thôn. Muỗi đốt các động vật như heo, chim… sẽ mang virus lây sang cho người.

Ảnh minh họa. Ở trẻ lớn và người lớn dấu hiệu thường gặp bao gồm những triệu chứng:



- Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt cao 39-40 độ C, kèm đau đầu, buồn nôn và nôn. Sau đó dẫn đến co giật, co cứng cơ và lú lẫn.

- Triệu chứng nổi bật trong giai đoạn toàn phát là dấu hiệu ở não, màng não và rối loạn thần kinh thực vật. Dấu hiệu màng não có 2 triệu chứng phổ biến là “cứng gáy” và dấu hiệu Kernig do bác sĩ khám và xác định. Rối loạn vận động thể hiện trên nhiều khuôn mặt như co cứng cơ mặt, cơn quay mắt quay đầu, co giật, run giật, liệt nửa người, mất vận động ngôn ngữ.

- Các triệu chứng thần kinh thực vật rất đa dạng và nặng nề như nhiệt độ cơ thể dao động, xanh tái, rối loạn hô hấp, tăng tiết đờm dãi, nhịp tim nhanh, chướng bụng, nôn, bí đại tiểu tiện và ngừng hô hấp đột ngột. Các triệu chứng tâm thần chủ yếu là rối loạn ý thức với các mức độ khác nhau từ u ám, ngủ gà đến hôn mê sâu.

Ở trẻ nhỏ, các dấu hiệu không điển hình và khó phát hiện hơn, thường dựa vào một số triệu chứng quan trọng là nôn ói nhiều, thóp phồng, khóc không thể dỗ nín hoặc khóc tăng lên khi trẻ được bế hoặc làm thay đổi tư thế, gồng cứng người.

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh viêm não do virus. Mặc dù đã có thuốc kháng virus nhưng thuốc chỉ có tác dụng với một số loại virus chứ không phải tất cả. Điều trị bệnh viêm não Nhật Bản chủ yếu là điều trị triệu chứng ở người bệnh, phối hợp hỗ trợ và nâng đỡ giúp nâng cao thể trạng và sức khỏe.

Trẻ nhỏ cần được điều trị tại những bệnh viện chuyên khoa có đủ phương tiện theo dõi và can thiệp kịp thời những biến chứng nguy hiểm, giúp khỏi nguy kịch và giảm đến mức thấp nhất di chứng nặng nề có thể xảy ra sau khi khỏi bệnh.

Các cách phòng tránh viêm não Nhật Bản

Cách tốt nhất để phòng ngừa viêm não Nhật Bản là tiêm vắc xin chống lại dịch bệnh trước khi đi đến những khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Cơ hội mắc bệnh cao hơn nếu bạn đang lên kế hoạch thăm vùng nông thôn, đi bộ leo núi hoặc đi cắm trại.

Vắc xin, chỉ được dùng riêng cho mỗi người, đã bảo vệ thành công 9 trong 10 người khỏi viêm não Nhật Bản. Nhưng dù đã tiêm ngừa, bạn cũng nên có những cách phòng bệnh để giảm nguy cơ bị muỗi mang mầm bệnh chích như:

Ngủ trong phòng với cửa sổ và cửa ra vào dán kín-nếu bạn ngủ ở ngoài trời thì nên sử dụng màn chống muỗi; Mặc áo dài tay, quần dài và mang vớ;Thoa thuốc chống muỗi chất lượng tốt lên vùng da không có quần áo che chắn.