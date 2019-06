Bác sĩ Malaysia cảnh báo 10 dấu hiệu sớm của suy thận

1. Thep bác sĩ Abdul Rahim, một trong những dấu hiệu sớm của suy thậnlà người bệnh luôn có cảm giác muốn đi tiểu nhưng lượng nước tiểu rất ít. Điều này xảy ra khi quá trình lọc trong cơ quan thận xấu đi. Do đó nhiều chất lòng trong cơ thể không được lọc, vì vậy bạn luôn muốn đi vệ sinh. Ảnh: Huff Post 2. Có vết bầm quanh mắt: Những vết bầm tím có thể xuất hiện vì mất protein được lưu trữ trong máu nhưng đã bị thận lọc bỏ. Ảnh: MNT. 3. Có vết bầm quanh mắt cá chân và chân: Nếu bạn có vết bầm tím xung quanh những khu vực này hoặc nếu da quanh khu vực đó mất nhiều thời gian để trở lại bình thường sau khi ấn, điều đó có nghĩa là bạn đã mất rất nhiều protein và natri do bị suy thận. Ảnh: Internet. 4. Nước tiểu màu đỏ: Nếu bạn nhận thấy điều này xảy ra, có thể là do nước tiểu của bạn có máu rò rỉ trong đó. Đây chính là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh suy thận. Ảnh: Internet. 5. Nước tiểu nhiều bọt: Khi điều này xảy ra, nó có nghĩa là protein đã rò rỉ vào nước tiểu của bạn do thận không hoạt động như bình thường. Ảnh: Everyday Health. 6. Làn da khô và ngứa: Điều này có thể xảy ra khi thận của chúng ta không còn có thể cân bằng mức độ khoáng chất, nước và chất dinh dưỡng trong máu, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của làn da. Ảnh: NSDermathology 7. Cơ bắp hay bị chuột rút. Khi mức canxi và phốt pho của bạn thấp do thận bị trục trặc thì sẽ hay xảy ra hiện tượng này. Ảnh: Foxnews. 8. Luôn cảm thấy yếu đuối, bồn chồn và mệt mỏi mà không có lý do rõ ràng. Triệu chứng này xảy ra khi chất độc tích tụ trong máu ở mức báo động. Một quả thận kém có nghĩa là mức độ hồng cầu thấp gây ra thiếu máu. Ảnh: Internet. 9. Khó ngủ: Một quả thận bị trục trặc sẽ tạo ra độc tố trong cơ thể, do đó thiếu khả năng thèm ngủ. Ảnh: Bustle. 10. Mất cảm giác ngon miệng: Do lượng chất độc trong máu quá nhiều do suy thận, cơ thể bạn sẽ từ chối thức ăn, do đó mất cảm giác ngon miệng. Ảnh: Healthline. Bên cạnh đó, bác sĩ Abdul Rahim cũng giải thích rằng bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn nếu bạn đang bị các chứng bệnh như Huyết áp cao, tiểu đường, có tiền sử gia đình bị suy thận, hoặc tuổi trên 60. Ông khuyên mọi người rằng cần đi kiểm tra thận ít nhất một lần mỗi năm. Ảnh: MDLinx. Video "Đẩy lùi bệnh tật chỉ nhờ ăn 7 loại thực phẩm hàng ngày này". Nguồn: CSHP.

