Bác sĩ mắc sai lầm khó tin khiến thai phụ 8 tháng đau đớn mất con

Cô Katie Pateman, 30 tuổi, sống tại thị trấn St Neots, nước Anh, đã có một cậu con trai Tyler 12 tuổi và một cô con gái Maisie, 2 tuổi. Mới đây, cô Katie đã tiếp tục mang thai lần 3 và được dự đoán là một bé gái. Katie dự định đặt tên cho đứa con thứ ba là Poppy nhưng không may, đứa trẻ ấy mãi mãi không thể sống cùng cô.



Ba tháng trước ngày dự sinh, cô Katie cảm thấy bất an khi mình thường xuyên bị tê chân tay và em bé trong bụng ít cử động, tuy nhiên bác sĩ trấn an cô rằng mọi chuyện vẫn ổn. Hai tuần sau, Katie cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi thấy nước rò rỉ ra quần lót của mình. Cô đã tới bệnh viện Hinchingbrooke để kiểm tra vì nghĩ rằng mình bị rò rỉ nước ối nhưng thay vì kiểm tra kỹ càng, bác sĩ lại vội vàng kết luận Katie chỉ bị tiết mồ hôi nhiều do thời tiết nóng bức.

Cô Katie đã bị rò rỉ nước ối từ tuần thai thứ 32. Tới tuần thai thứ 39, Katie tới bệnh viện sau khi có những dấu hiệu chuyển dạ. Tại đây, các bác sĩ sốc nặng khi thấy trong bụng của cô không hề có nước ối. Sau 7h chuyển dạ, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được đứa trẻ trong bụng Katie. Họ nói rằng đứa trẻ đã có thể được cứu sống nếu phát hiện tình trạng này 2 tuần trước đó.



Katie đã vô cùng mong chờ sẽ chào đón một bé gái khỏe mạnh nhưng tất cả những gì cô nhận được giờ đây chỉ là sự đau khổ và tuyệt vọng. "Tôi không thể tin điều này lại xảy ra với mình. Mỗi khi nghĩ về việc ôm con trong tay nhưng con lạnh ngắt, tôi lại lạnh sống lưng rồi bật khóc. Tôi sẽ phải sống với điều này suốt phần đời còn lại", Katie nói.

Cô Katie được cho là đã mắc chứng oligohydramnios, một hội chứng ít nước ối với những biểu hiện như rò rỉ nước ối. Hiện tượng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của em bé trong bụng mẹ, nhẹ thì gây ra dị tật bẩm sinh, nặng thì có nguy cơ sảy thai hoặc thai chết lưu.

Theo lời kể của cô Katie, đứa trẻ trong bụng cô đã có những biểu hiện bất thường từ tuần 32 nhưng các bác sĩ lại chủ quan không kiểm tra. Đứa trẻ vẫn có thể được cứu sống nếu phát hiện ở tuần 37 nhưng họ đã không hành động gì. Cô Katie đã ôm thi thể đứa con chỉ trông như đang ngủ và bật khóc nức nở. Mặc dù đại diện bệnh viện đã lên tiếng xin lỗi và bồi thường cho gia đình cô Katie nhưng điều đó không thể nào giúp nỗi đau của cô vơi đi.

Bệnh viện này cũng đã mở một cuộc điều tra toàn diện để đảm bảo không xảy ra tình trạng này một lần nào nữa. về phía cô Katie, sau khi vượt qua nỗi đau mất con, cô dã mở một chiến dịch kêu gọi những thai phụ khác luôn lên tiếng khi thấy cơ thể có gì bất ổn, không hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ và luôn để ý tới mọi thay đổi bất thường của cơ thể mình.

