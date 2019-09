Bác sĩ hành hung nữ nhân viên: “Mặt trái” nghề điều dưỡng...

Nữ điều dưỡng ở Huế bị bác sĩ nam hành hung



Thông tin mới nhất vụ việc vụ bác sĩ hành hung nữ nhân viên ở Bệnh viện TW Huế, ngày 23/9, lãnh đạo bệnh viện cho biết, đơn vị vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với bác sĩ L.Q.H.P. người bị tố cáo đã đánh nữ nhân viên nhằm phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm xảy ra sự việc bác sĩ P. đang công tác tại phòng Chăm sóc da, khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Huế. Đây cũng là nơi nữ nhân viên D.H.T.Th. (SN 1998, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mới về công tác.

Cụ thể, lãnh đạo Bệnh viện TW Huế xác nhận, Th. là nữ nhân viên hợp đồng mới vào làm việc tại khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Huế khoảng hơn một tháng nay.

Nữ nhân viên bị đánh đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngay khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, bác sĩ P. đã viết đơn xin thôi việc gửi lãnh đạo Bệnh viện TW Huế. Tuy nhiên theo lãnh đạo bệnh viện, Bệnh viện chưa xem xét đơn xin thôi việc đối với bác sĩ P. mà ra quyết định đình chỉ công tác với bác sĩ này để làm rõ có hay không việc bác sĩ P. có hành hung nhân viên cùng khoa.

Bệnh nhân say xỉn xông vào đánh điều dưỡng viên

Nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã xe, bệnh nhân nam lao vào đánh 2 nữ điều dưỡng viên và đập phá đồ đạc ngay tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - CuBa (Đồng Hới).

Vụ việc xảy ra đêm 25/8/2019, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới ở tỉnh Quảng Bình.

Người tấn công nhân viên y tế là Dương Viết Linh Tú (44 tuổi, trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) - bệnh nhân có dấu hiệu say xỉn được đưa vào bệnh viện sau khi bị ngã xe.

Khi điều dưỡng trực Ngô Thị Hạnh mời bệnh nhân này nằm lên cáng để xem xét vết thương thì ông Tú bỏ ra ngoài nói chuyện với hai người đi cùng. Nữ điều dưỡng sau đó đưa xe băng ca đi theo, khuyên anh Tú nằm lên rồi đẩy về vị trí cấp cứu.

Tuy nhiên, bệnh nhân này từ chối hợp tác, lăng mạ nhân viên y tế khi họ đề nghị rửa vết thương. Đang nằm trên băng ca, người đàn ông 44 tuổi xông đến bàn trực, dùng giỏ nhựa đựng đồ đánh vào vai điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Thanh.

Người đàn ông này sau đó còn chạy vào đuổi đánh chị Hạnh, đập phá một số đồ đạc của bệnh viện và đe dọa nhân viên bảo vệ.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Thanh bị bệnh nhân đánh, xô ngã xuống sàn nhà.

"Nhiều năm làm việc tại đây, tôi chưa gặp bệnh nhân nào chửi mắng chúng tôi thậm tệ như anh ta. Anh ta còn đánh tôi và điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Thanh làm cô ấy ngã xuống sàn nhà”, điều dưỡng Tuyết kể.

Sau khi nhận tin báo, Công an trong tỉnh Quảng Bình và Công an TP Đồng Hới đã kịp thời có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng và giải quyết vụ việc.

Bệnh nhân bất ngờ dùng hung khí đâm bị thương nữ điều dưỡng

Ngày 18/8/2018, thông tin từ BS Cao Tấn Phước - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, TPHCM cho biết, tại đây vừa xảy ra vụ việc một nữ điều dưỡng bị bệnh nhân tấn công gây thương tích.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân trí.

Trước đó, một nam bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu của bệnh viện sau tai nạn giao thông. Khi bác sĩ đang làm nhiệm vụ thăm khám, cấp cứu cho bệnh nhân thì một nhóm khoảng 7 đến 8 người xăm trổ có quen biết với bệnh nhân xông vào bệnh viện gây sự với nhân viên y tế, đập phá đồ đạc.

Sự việc tạm lắng khi lực lượng bảo vệ của bệnh viện can thiệp, mời nhóm người trên ra ngoài để y bác sĩ làm công tác chuyên môn. Tuy nhiên, khí đang chăm sóc vết thương cho người bệnh, nữ điều dưỡng bất ngờ bị bệnh nhân dùng hung khí tấn công, gây thương tích ở vai. Sau khi tấn công nữ điều dưỡng, bệnh nhân đã chạy trốn khỏi bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện đã nhanh chóng báo cáo và mời Công an Quận Thủ Đức vào cuộc điều tra. Được biết, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, trích xuất camera an ninh, truy tìm người đâm nữ điều dưỡng và nhóm người đập phá bệnh viện.

Nữ điều dưỡng không bị thương nặng nhưng vết thương gây chảy máu ở vai khiến chị hoảng loạn. Theo nhận định từ phía bệnh viện, nhiều khả năng bệnh nhân đã sử dụng chất kích thích nên có hành vi nguy hiểm.

Bác sĩ gạ tình, thuê côn đồ hành hung nữ đồng nghiệp

Hồi năm 2017, một vị Phó khoa Nội tim mạch bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định bị tố cáo đã nhắn hàng chục tin nhắn 'gạ tình', gây phiền phức cho một nữ điều dưỡng. Không những vậy, vị này còn bị tố gọi người hành hung đồng nghiệp, cấp trên của mình khi xảy ra mâu thuẫn. Với những hành vi trên, bác sĩ này đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Cụ thể, ông Nguyễn Minh Toàn, Phó khoa Nội tim mạch bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (tỉnh Bình Định) bị ông Đ.X.T. (ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là cha đẻ của nữ điều dưỡng, đồng nghiệp ông Toàn) tố cáo đã nhắn khoảng 30 tin nhắn “gạ tình” con gái mình.