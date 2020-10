Bác sĩ BV Việt Đức: 12 thực phẩm tốt cho bệnh nhân tiểu đường

1. Giấm táo: Theo bác sĩ Khánh, giấm táo đã được chứng minh giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu lúc đói. Nhiều nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân tiểu đường đã giảm 6% lượng đường trong máu khi uống 2 muỗng canh giấm táo vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, bác sĩ Trần Quốc Khánh cảnh báo, giấm táo không phù hợp với những người có bệnh lý dạ dày. 2. Dầu oliu: Dầu oliu extra virgin cực kỳ có lợi cho sức khỏe trái tim vì nó chứa một lượng lớn axit oleic, một loại chất béo không bão hòa đơn đã được chứng minh là cải thiện Triglyceride và HDL, thường ở mức không lành mạnh trong bệnh tiểu đường loại 2. Theo Bác sĩ Khánh, dầu ô liu cũng chứa chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào lót trong thành mạch máu. 3. Nghệ: Là một loại gia vị quen thuộc và có lợi ích lớn đối với sức khỏe. Trong nghệ chứa một lượng lớn curcumin giúp giảm viêm và giảm lượng đường trong máu, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hoạt chất curcumin cũng có lợi cho thận ở bệnh nhân tiểu đường, giúp giảm biến chứng trên thận ở nhóm bệnh nhân này. 4. Tỏi: Không chỉ là một loại thực phẩm tốt cho người tiểu đường, tỏi còn là một gia vị có nhiều giá trị về sức khỏe. Những hợp chất lưu huỳnh trong tỏi giúp chống viêm mạnh, giảm đường huyết và cholesterol LDL ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Một tép tỏi sống chứa 4 calo và 1 gram carbs, khuyến cáo nên ăn một vài tép mỗi ngày trong bữa cơm. 5. Quế: Theo bác sĩ Khánh, những bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 dùng quế trong 90 ngày đã giảm hơn gấp đôi lượng huyết sắc tố HbA1c so với những người chỉ được chăm sóc tiêu chuẩn. Đối với người bình thường, việc dùng quế cũng giúp giảm mức cholesterol và cả chất béo trung tính, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. 6. Cá béo: Nhóm cá béo bao gồm các loại cá như cá hồi, cá mòi, cá trích, cá thu...là nhóm thực phẩm tốt cho người tiểu đường do có chứa một hàm lượng lớn omega -3, DHA và EPA. Nhóm chất này cũng rất có lợi cho sức khỏe tim mạch và những người có nguy cơ mắc bệnh đột quỵ. 7. Trứng: Bác sĩ Khánh cũng cho biết, trứng là một loại thực phẩm tốt cho người tiểu đường, giúp người bệnh no lâu hơn trong nhiều giờ. Bệnh nhân tiểu đường nên tiêu thụ 1-2 quả trứng mỗi ngày để giúp cải thiện về lượng cholesterol cũng như lượng đường trong máu. Trong trứng cũng chứa lutein và zeaxanthin, chất chống oxy hóa bảo vệ mắt. 8. Rau lá xanh thẫm nhiều chất xơ, vitamin C và ít calo. Có thể kể đến rau bina, cải xoăn và các loại rau lá xanh thẫm khác. Ngoài ra, rau lá xanh thẫm còn nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt khỏi thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, là những biến chứng thường gặp ở bệnh tiểu đường. 9. Bông cải xanh (Broccoli): Bác sĩ khánh cho hay, các nghiên cứu thực tế trên người bệnh tiểu đường đã phát hiện ra rằng, bông cải xanh có thể giảm lượng insulin và bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do gây hại được tạo ra trong quá trình trao đổi chất rất tốt cho người bị đau dạ dày. 10. Bí đao mùa hè và mùa đông có chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi và có thể giúp giảm lượng đường trong máu và tăng độ nhạy của insulin, rất phù hợp với những người tiểu đường và bệnh lý tim mạch. 11. Các loại hạt: Hạt Chia là một thực phẩm tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường, chúng chứa lượng chất xơ cao, ít carbs và hỗ trợ làm giảm huyết áp cũng như chống viêm. Hạt lanh chứa chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. 12. Sữa chua Hy Lạp là một phiên bản sữa chua đậm đặc hơn và nhiều kem hơn sữa chua thông thường. Nó chứa nhiều protein và ít đường hơn. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường. Nó đã được chứng minh giúp cải thiện kiểm việc soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Xử lý nghiêm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật". Nguồn: VTV24.

