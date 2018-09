Bác sĩ “bó tay” với cô gái 19 tuổi mang thai 5 tháng mà không biết

Tới phòng khám phụ khoa mới vỡ lẽ...

Khi khám cho các mẹ bầu, bác sĩ Nguyễn Minh Sơn, phòng khám sản phụ khoa Thịnh An (Hà Nội) nhiều lần phải “bó tay” trước những trường hợp “trời ơi đất hỡi”

Chuyện thật như đùa những đã xảy ra vì chỉ “bà mẹ nhí” quá hồn nhiên, không hề biết mình đang có dấu hiệu mang thai. Chỉ vì lối sống phóng túng và sự chủ quan, các cô gái trẻ đã đẩy tương lai của mình vào ngõ cụt.

Trà My*, một thiếu nữ 19 tuổi đang đi học để sắp tới xuất khẩu lao động đã gõ cửa phòng khám sản phụ khoa để có giấy khám phụ khoa nộp về trường.

Chỉ vì lối sống phóng túng, nhiều bà mẹ nhí không biết mình đang mang thai. Ảnh minh họa.

Sau khi thăm khám, bác sĩ bất ngờ cho biết My đang mang thai 20 tuần tuổi. Thông báo này như tiếng sét đánh bên tai khiến My chết lặng. My cứ tưởng mình béo lên, cô không hề biết mình có thai cho đến đi khám phụ khoa.

Sau khi bình tĩnh trở lại, My nằng nặc xin bác sĩ… phá thai. “Chúng tôi không đồng ý làm, chỉ viết giấy hướng dẫn cô gái trẻ vào bệnh viện. Không biết sau này kết quả như thế nào nhưng sự việc khiến cả y tá và bác sĩ đều phải lắc đầu ngán ngẩm vì không hiểu nổi tại sao có rất nhiều cô gái trẻ mang thai đến tháng thứ 4, thứ 5 mà không hề biết”, bác sĩ Minh Sơn bày tỏ.

Vùng vằng khi bác sĩ thông báo có thai

Theo bác sĩ Minh Sơn, không chỉ các cô gái trẻ mà thậm chí có những người mẹ sau sinh chưa có kinh nguyệt trở lại cũng hồn nhiên cho rằng như vậy không thể có thai nên vô tư “thả”. Chỉ đến khi thấy người “khang khác”, họ đi khám thì cái thai đã tròn 5 tháng.

Và điều kỳ cục là lúc bác sĩ thông báo có thai, có bà mẹ còn tỏ ý giận dỗi, vùng vằng như thể việc có thai là do… bác sĩ (?!).

Một trường hợp khác bác sĩ Sơn từng gặp, đó là một nữ du học tại Singapore, 22 tuổi. Một tuần trước khi trở lại Việt Nam nghỉ hè, cô gái trẻ đã trao thân cho bạn trai bên Sing vì cô muốn chứng tỏ tình yêu của mình.

Khi về Việt Nam, thấy cơ thể mệt mỏi, hay đau bụng dưới, cô đã tới phòng khám sản phụ khoa để khám bệnh. Khi siêu âm, bác sĩ thông báo “có thai đã được 7 tuần 5 ngày”, nữ du học sinh giật bắn mình.

Vấn đề rắc rối nhất là cô đã quan hệ với hai người đàn ông chỉ trong một tuần. Một người là bạn trai đang ở Singapore. Còn một người là tình cũ ở Việt Nam. Cô gái trẻ đã trót ngả vào vòng tay người tình cũ trước sự săn đón mãnh liệt của anh ta.

Ngặt nỗi, cô không nhớ ngày kinh cuối của mình là ngày nào và cũng không bao giờ để ý đến chu kỳ kinh nguyệt. Cho nên, trong tình cảnh này, cô cũng không biết ai là “tác giả” của bào thai để “bắt đền”. Nghe cô gái tâm sự, bác sĩ sản phụ khoa chỉ biết “than trời”.

Chỉ vì lối sống buông thả, chủ quan, không biết người mẹ trẻ đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đánh mất tương lai trong tầm tay.

* Họ tên nhân vật đã được thay đổi.