Ba món ăn tàn nhẫn được xem là đặc sản đắt đỏ, nhiều người mê

Gan ngỗng béo: Từ lâu gan ngỗng được biết đến là một trong những món ăn tàn nhẫn và xa xỉ. Cùng với trứng cá muối, nấm cục, gan ngỗng, ba món ăn này luôn nằm trong top những món ăn ngon bậc nhất. Tuy nhiên, những con ngỗng được chọn làm món ăn xa xỉ này phải sống trong môi trường nhân tạo, chúng bị ép ăn khiến gan bị nhiễm mỡ, chứa đầy chất béo và tạo nên một mùi vị thơm ngon đặc biệt. Do đó gan ngỗng mà chúng ta ăn là ăn trên nỗi đau của những con ngỗng. Một số quốc gia hiện nay đã cấm bày bán món ăn này. Tôm say rượu: Đối với những người lần đầu tiên thấy món ăn này đều tỏ ra tò mò và có phần cảm thấy tàn nhẫn khi những con tôm bị “hành hạ” như vậy. Ở Trung Quốc, món tôm say rượu được tìm thấy trong rất nhiều nhà hàng và bữa ăn hàng ngày của người dân. Món ăn này rất nổi tiếng ở Trung Quốc, những con tôm còn sống được trộn với rượu thuốc và các gia vị thảo dược khác nhau, khi toàn bộ thịt tôm được ngấm, con tôm sẽ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Khi cho tôm vào miệng, người ăn sẽ cảm nhận được con tôm vẫn còn đang nhảy lách tách. Những người sành ăn thì cho rằng đây là món ăn hấp dẫn, nên thưởng thức một lần. Nhiều thực khách sau khi ăn đã nhận xét rằng tôm sống rất ngọt thịt, đậm đà, phần rượu cùng gia vị thấm vào thịt nên cảm giác ngon lạ. Tuy nhiên, một số thực khách bày tỏ sự phản đối khi những con tôm giống như bị tra tấn và hành hạ trước khi chết. Họ xem đây là món ăn có phần “vô đạo đức”, thà rằng nó chết ngay thì không sao, nhưng trước khi bị ăn còn phải làm trò tiêu khiển cho con người. Cà phê chồn là một trong những loại cà phê đắt nhất thế giới được nhiều đại gia săn lùng. Tuy nhiên khi biết về nguồn gốc của loại thức uống này, nhiều người không muốn thưởng thức nó nữa. Để tạo ra những hạt cà phê thơm ngon, người ta nhồi nhét, ép những con chồn ăn cà phê thật nhiều để chúng có thể cho ra nhiều phân. Cuối cùng loại cà phê này cũng được tạo ra dựa trên nỗi đau của con chồn. Vì lợi nhuận mà một số nơi sẽ nhốt chồn trong lồng, không cho hoạt động và bắt ép ăn suốt ngày. Chính vì thế loại thực phẩm này cũng rất tàn nhẫn. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

