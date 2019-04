Bà mẹ sáng tạo loạt món ăn cực ngộ nghĩnh cho 2 con

Laleh là mẹ của Jacob 6 tuổi và Charlie 19 tháng tuổi. Tháng 5/2015, cô biến những chiếc bánh ngọt thành những món ăn ngộ nghĩnh cho hai con. Người mẹ 35 tuổi này cho rằng ý tưởng trang trí món ăn thực sự rất thú vị, nó giúp bọn trẻ thích thú với giờ ăn uống hơn. Cứ vài ngày, cậu bé Jacob lại hỏi mẹ rằng có thể biến món ăn này thành một nhân vật hoạt hình trong phim, sách hay đồ chơi mà cậu đã xem không? Laleh bắt đầu sáng tạo món ăn thành nhiều “tác phẩm” khác nhau và chia sẻ lên trên Facebook của mình, ngay lập tức cô nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ mọi người. Trong vòng 1 tháng, trang Facebook của Laleh thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế đưa tin như tạp chí Time, Huffington Post, The Today Show USA, The Today Show Australia, Sunrise, ABC TV, Disney Channel Australia … Trong 2 năm qua, Laleh may mắn được cộng tác với một số công ty tuyệt vời bao gồm cả Disney, Nickelodeon, Universal Pictures, Barcelona FC, Jamie Oliver, 20th Century Fox… Tất cả các món ăn mà Laleh làm ra đều sử dụng nguyên liệu tươi sạch, tốt cho sức khỏe, không dùng đường và chất bảo quản. Tất cả màu sắc đều là từ rau củ tự nhiên. Laleh chia sẻ rằng, mình không mua những vật trang trí ở ngoài mà tạo ra chúng bằng những thứ có sẵn trong tủ lạnh của gia đình. Cô ấy thích mua các loại thực phẩm tươi sống nhiều màu sắc và chúng cũng không quá đắt đỏ so với một bữa ăn thông thường. Công chúa tóc mây được tạo nên từ rau củ quả. Hai chú chó đáng yêu. Hai con của Laleh đều thích thú với các món ăn dễ thương của mẹ tạo nên. Ảnh: BP. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

