Bà bầu nên ăn những thực phẩm này để sinh con trắng trẻo, hồng hào

Để sinh con trắng trẻo, hồng hào, mẹ bầu đừng quên lựa chọn đúng các thực phẩm lành mạnh sau đây. Trái cây giàu vitamin C: Mẹ bầu tích cực ăn các loại trái cây giàu vitamin C không chỉ có tác dụng tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa sạm da, nám da mà còn giúp trẻ sinh ra có làn da trắng trẻo, mịn màng hơn. Thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, chanh, nho, quýt, táo... Mẹ bầu có thể ăn trái cây tươi hoặc uống nước ép đều tốt cho cơ thể.Uống nước dừa: Theo như nghiên cứu trong nước dừa chứa nhiều Vitamin A, C, E và khoáng chất giúp da bé được trắng hồng và mịn màng. Bên cạnh đó, nước dừa chứa khoáng chất như canxi, kali, clorua có tác dụng cải thiện xương chắc khỏe, tăng hệ miễn dịch. Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng nước dừa đúng cách, không được lạm dụng, nếu có sẽ không tốt cho sức khỏe mẹ bầu. Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho phụ nữ mang thai, Cứ 100 gram trứng gà lại chứa 14,8 gram protein; 11,5 gram lipid; 0,7 mg vitamin A. Chị em có thể ăn 3-4 quả trứng gà/tuần để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, vừa bổ máu cho mẹ, vừa giúp con sinh ra trắng trẻo hơn. Cà chua: Không chỉ chứa nhiều vitamin A, cà chua còn giàu carotene, các vitamin nhóm B (B1, B2, B6). Ăn cà chua hàng ngày không những tốt cho cơ thể mẹ mà còn tốt cho sự phát triển thị lực và xương ở thai nhi. Không những thế, trong cà chua còn chứa khá nhiều vitamin C và sắt, 2 thành phần này có khả năng chống lão hóa rất tốt, giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa sự sản sinh hắc tố melanin. Nước đậu đen: Nước đậu đen lại làm trắng da rất hiệu quả. Mẹ bầu nên mua đậu đen về rửa sạch, rang đậu đến khi có mùi thơm, sau đó mới đổ nước vào ninh. Mỗi ngày uống khoảng 1-2 lít nước đậu đen như vậy giúp giải nhiệt cho cơ thể, da dẻ mịn màng, không còn mụn trứng cá, rôm rảy, đặc biệt là giảm hẳn tình trạng táo bón thường đeo bám bà bầu. Khi mẹ mát da, trắng trẻo thì em bé chào đời cũng xinh đẹp giống mẹ. Các loại hải sản: Mẹ bầu nên chuyển sang ăn các loại cá đồng, cua đồng để bổ sung hàm lượng chất béo có công dụng bảo vệ các tế bào da, tăng khả năng đàn hồi của da, bé yêu sau này ra đời không chỉ thông minh mà còn có làn da trắng đẹp, săn chắc. Thực phẩm giàu vitamin A: Vitamin A có vai trò quan trọng trong việc sản xuất Hemoglobin trong máu từ đó giúp làn da trở nên hồng hào, sáng khỏe vì thế phụ nữ mang thai ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin A sẽ giúp thai nhi khi sinh ra trắng trẻo, hồng hào hơn. Quả bơ: Trong một quả bơ chứa rất nhiều Vitamin A và E, đây là 2 chất rất cần thiết cho quá trình sản xuất Collagen cho cơ thể, sẽ giúp bé được sinh ra vừa thông minh lại có làn da đẹp. Nước lọc là loại thức uống hàng ngày của chúng ta, dễ kiếm và lành. Uống đủ nước sẽ giúp giữ cho làn da của mẹ bầu mềm mại và mịn màng. Nó cũng giúp đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Đây chính là cách hiệu quả để làm cho làn da của mẹ bầu và em bé trắng hồng rạng rỡ lên. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Xử lý nghiêm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật". Nguồn: VTV24.

