Ăn uống lành mạnh nhưng phải đúng cách này mới đảm bảo dinh dưỡng

Bông cải xanh: Bông cải xanh chứa nhiều vitamin C, chlorophyll, protein và các chất dinh dưỡng khác. Thời gian nấu càng ngắn, bạn càng giữ được nhiều chất dinh dưỡng của thực phẩm này. Trứng: Một quả trứng cung cấp khoảng 6g protein chất lượng, 9 loại amino axit thiết yếu cho cơ thể và rất nhiều vitamin D. Tuy nhiên, tất cả giá trị dinh dưỡng đó sẽ giảm nếu bạn nấu trứng với chất béo hoặc dùng để làm bánh kếp nhúng bơ. Cách tốt nhất để ăn trứng là luộc nguyên vỏ. Nước: Nước đóng chai là một lựa chọn an toàn, nhưng lại không chứa đủ florua để bảo vệ bạn khỏi sâu răng. Nước uống từ máy lọc nước chứa đủ chất này. Các tổ chức sức khỏe đều ủng hộ việc thêm khoáng chất vào nước uống công cộng. Bắp cải: Hãy ăn cải bắp dưới dạng dưa muối hoặc kimchi. Các món ăn lên men này chứa các men vi sinh tự nhiên, nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong ruột. Chúng có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường. Trái cây: Nước ép trái cây, dù nguyên chất 100%, cũng đã mất đi giá trị dinh dưỡng trong quá trình chế biến. Nước ép cũng không còn chứa chất xơ cho bạn cảm giác no và làm chậm quá trình hấp thụ đường. Cách tốt nhất là là bạn nên ăn trái cây tươi, đặc biệt nếu bạn thừa cân hoặc mắc bệnh tiểu đường. Rau củ đóng hộp: Đóng hộp là một cách tuyệt vời để đảm bảo giá trị dinh dưỡng và độ tươi ngon của rau củ. Tuy nhiên, trong quá trình xử lí, rau củ đã được chế biến, vậy nên bạn không cần nấu lại chúng mà chỉ cần hâm nóng vừa đủ để ăn. Thịt đỏ: Thịt đỏ là nguồn dồi dào protein, omega-3, vitamin B12, niacin, kẽm và sắt. Tuy nhiên, thịt đỏ cũng có thể chứa nhiều chất béo bão hòa, một chất bạn chỉ nên ăn ít. Hãy chọn phần thịt nạc, và loại bỏ hết mỡ trên thịt trước khi nấu. Mì ống: Mì ống nấu quá chín sẽ trở nên mềm xốp và có chỉ số đường huyết GI cao, khiến cơ thể bạn hấp thụ carb nhanh hơn. Hãy vớt mì ra ngay khi sợi mì không còn cứng. Hãy chú ý đến thời gian nấu chỉ định trên vỏ mì. Cà chua: Chất chống oxy hóa lycopene có trong cà chua bảo vệ cơ thể khỏi ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ và các vấn đề sức khỏe khác. Chất này dễ hấp thu hơn khi cà chua được nấu chín. Nếu bạn muốn ăn cà chua tươi, hãy thêm một chút dầu ô-liu: chất béo sẽ giúp cơ thể dễ hấp thu lycopene hơn. Dưa vàng: Bạn nên loại bỏ vỏ của dưa vàng trước khi bổ, thay vì bổ trực tiếp qua vỏ. Không giống như các loại trái cây khác, dưa vàng không có đủ axit để tiêu diệt các vi khuẩn xâm nhập vào bên trong từ vỏ quả. Rượu vang đỏ: Rượu vang đỏ có thể bảo vệ sức khỏe nếu bạn uống với lượng vừa phải. Uống nhiều hơn một ly mỗi ngày đối với nữ và nhiều hơn hai ly một ngày đối với nam có thể gây phản tác dụng. Người nghiện rượu có thể mắc các bệnh về gan và tim, ảnh hưởng đến thai nhi, đồng thời tăng nguy cơ ung thư./.

