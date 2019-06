Ăn thực phẩm có chứa 5 loại vitamin này tóc chắc khỏe, dày bất ngờ

1. Sắt

Nguồn thực phẩm chứa sắt tốt nhất: Ngũ cốc, hàu, đậu trắng, sô cô la đen, gan bò.

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc phát hiện ra rằng mức độ sắt thích hợp có thể ngăn ngừa rụng tóc cho phụ nữ. Bác sĩ Stephanie Gray (Mỹ) cho hay: “Sắt giúp hình thành các tế bào hồng cầu, mang oxy và chất dinh dưỡng đến tóc để giúp tóc mọc nhanh. Tôi thường kiểm tra mức độ sắt và ferritin của bệnh nhân, hoặc dự trữ sắt. Nếu thiếu họ cần bổ sung ngay”.

Ảnh minh họa.

Thịt đỏ là một nguồn chứa sắt lý tưởng, nhưng bạn có thể bổ sung đủ sắt ngay cả khi bạn đang ăn kiêng thuần chay. Bạn chỉ cần kết hợp các thực phẩm giàu protein chay với vitamin C để cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn. Bạn hãy thử ớt chuông với đậu hoặc đậu lăng với bông cải xanh.

2. Biotin

Nguồn thực phẩm chứa biotin tốt nhất: Gan bò, trứng, cá hồi, thịt lợn, thịt bò xay.

Biotin còn được gọi là vitamin B7, giúp nuôi dưỡng và kích thích sự phát triển của tóc. Nếu bạn không có đủ biotin, cơ thể không thể tạo ra protein keratin lành mạnh. Mức độ biotin thấp trong cơ thể sẽ dẫn đến rụng tóc, viêm da tiết bãở trẻ sơ sinh và viêm da.

3. Axit béo omega-3

Nguồn thực phẩm chứa axit béo omega-3 tốt nhất: Dầu hạt lanh, hạt chia, quả óc chó, cá hồi, cá trích.

Dầu cá không chỉ tốt cho tim, não và da. Các axit béo thiết yếu như dầu cá thường có trong các sản phẩm bổ sung cho tóc,.

4. Vitamin D3

Nguồn thực phẩm chứa vitamin D3 tốt nhất: Dầu gan cá tuyết, cá kiếm, cá hồi, cá ngừ đóng hộp, nước cam.

Thiếu vitamin D ảnh hưởng tới sức khỏe xương. Chuyên gia dinh dưỡng Suzanne Dixon cho biết: “Sau khi tìm hiểu mối liên hệ giữa chất dinh dưỡng và tăng trưởng tóc, một nghiên cứu đã kết luận rằng nếu bổ sung vitamin D có thể cải thiện các vấn đề rụng tóc”.

Vitamin D điều chỉnh sự biểu hiện gen ở hầu hết các tế bào trong cơ thể, bao gồm cả nang lông và đặc biệt là thúc đẩy các chu kỳ phát triển và nhân lên của tế bào. Thiếu vitamin D có thể khiến các tế bào trong nang lông không được thay thế đúng cách, làm tóc mỏng và rụng theo thời gian”.

5. Vitamin C

Nguồn thực phẩm chứa vitamin C tốt nhất: ớt ngọt đỏ, nước ép cam, quả cam, nước ép bưởi, kiwi.

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa protein. Một đánh giá mới trên tạp chí Liệu pháp da liễu đã xác nhận rằng thiếu vitamin C làm rụng tóc. Và tiêu thụ đủ vitamin C giúp tăng hấp thu protein ở ruột.