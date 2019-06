Ăn ớt chuông lợi đủ đường, tốt cho sức khỏe tim và hệ miễn dịch

Ớt chuông không chỉ hấp dẫn và ngon, mà còn chứa một số chất dinh dưỡng như vitamin A, C và K, chất xơ, carotenoid,… có những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Tốt cho tim: Ớt đỏ tốt cho tim, nhờ hàm lượng lycopene phong phú, trong khi ớt chuông xanh lá cây có chất xơ làm giảm cholesterol. Vitamin B6 và folate có trong ớt chuông giúp giảm mức độ homocysteine vốn có hại cho tim. Kali trong ớt cũng giúp điều hòa huyết áp. Ngăn ngừa ung thư: Chất chống oxy hóa và chất chống viêm trong ớt chuông là chất chống ung thư mạnh. Bên cạnh đó, hợp chất lưu huỳnh và carotenoid lycopene trong ớt giúp ngăn ngừa nhiều loại bệnh ung thư.Giúp kiểm soát cân nặng: Ăn ớt chuông giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất mà không ảnh hưởng nhịp tim và huyết áp giúp ích cho kế hoạch giảm cân. Tốt cho da và xương: Trong khi vitamin C trong ớt giúp xây dựng collagen hỗ trợ da và khớp xương, thì vitamin K trong ớt này giúp đông máu. Nó sẽ rất hữu ích trong việc làm cho xương mạnh mẽ và do đó bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại. Tốt cho mắt: Ớt chuông có hàm lượng cao vitamin A, rất tốt cho mắt, đặc biệt là cho thị lực ban đêm. Mất thị lực hoặc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác cũng có thể giảm nếu ăn ớt chuông thường xuyên nhờ hàm lượng carotenoid trong ớt. Các vitamin C và carotene trong ớt chuông cũng tốt đối với việc ngăn ngừa đục thủy tinh thể mắt. Cung cấp sắt: Ớt chuông chứa vitamin C, rất quan trọng cho sự hấp thu sắt và cũng ngăn ngừa các bệnh như thiếu máu. Ngăn chặn bệnh tiểu đường: Loại rau này cũng rất hữu ích trong kiểm soát bệnh tiểu đường và giữ cho mức đường huyết ổn định. Hỗ trợ tiêu hóa: Một chén ớt có chứa khoảng 2,5 gam chất xơ, tức là khoảng 10% lượng chất xơ ăn vào hàng ngày, nên ớt là thực phẩm cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy. Nó cũng chữa viêm loét dạ dày. Tăng cường hệ miễn dịch: Một cốc ớt chuông xay nhỏ chứa 157% lượng vitamin C cần dùng hàng ngày. Lượng vitamin C phong phú trong các loại ớt khác nhau khiến cho loại rau này đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng và bệnh tật, giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

