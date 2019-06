Ăn những thực phẩm quen thuộc này, bạn sẽ giảm đau khớp tức thì

Nho: Ngoài hương vị thơm ngon, nho còn chứa một hợp chất thực vật mà chúng có chứa proanthocyanidin, làm giảm viêm và giảm đau khớp. Trái cây có múi: Cơ thể chúng ta khao khát vitamin C, đặc biệt là hệ thống miễn dịch. Cam, bưởi và các loại trái cây có múi khác chứa nhiều vitamin C giúp ngăn ngừa viêm khớp và đau khớp. Quả anh đào (cherry): Quả anh đào, đặc biệt là nước ép anh đào không đường, đã được chứng minh là rất tốt cho những người bị viêm xương khớp. Rau bina vừa ngon vừa chứa nhiều chất chống oxy hóa. Một trong những hợp chất của nó là kaempferol, đã được chứng minh là làm giảm viêm, đau và làm chậm quá trình viêm xương khớp.Bông cải xanh chứa sulforaphane giúp giảm đau khớp và góp phần làm giảm các triệu chứng viêm khớp dạng thấp. Đậu nành cũng có lợi cho sức khỏe. Chúng ít chất béo và giàu protein và chất xơ, và chứa axit béo omega-3 giúp giảm đau khớp. Đậu đỏ cũng rất giàu chất xơ, làm giảm mức độ protein phản ứng C giống như thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt. Chúng cũng giàu protein, axit folic, sắt, magiê và kali, tất cả đều tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta. Saffron (nhụy hoa nghệ tây) hoạt động như các chất chống viêm và giúp giảm các triệu chứng viêm khớp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng crocin, một trong những hợp chất chính của nhụy hoa nghệ tây, được chứng minh là có hiệu quả ở những người bị đau khớp. Gừng: Một nghiên cứu về tác dụng của gừng ở những người bị đau khớp gối nghiêm trọng cho thấy sau khi sử dụng một thời gian, 63% bệnh nhân đã báo cáo giảm đau rất nhiều. Tỏi có tác dụng thần kỳ khi nói đến triệu chứng và phòng bệnh. Bên cạnh việc hạ huyết áp và giúp điều trị bệnh tim, theo các nghiên cứu, tỏi có đặc tính chống viêm mạnh và giảm nguy cơ viêm xương khớp và các triệu chứng đau đớn. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa và tăng cường trao đổi chất. Hơn nữa, nó chứa một hợp chất gọi là polyphenolic là chất chống viêm và giúp giảm đau. Cá và dầu cá: Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá hồi, và dầu cá của chúng có nhiều axit béo omega-3 đã được chứng minh là chống viêm và giảm đau khớp ngay lập tức. Thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt như mì nâu, bột yến mạch, gạo nâu và ngũ cốc nguyên hạt, được chứng minh là làm giảm mức độ protein gọi là C -có tác dụng trong máu của chúng ta. Protein này có liên quan đến một số bệnh, bao gồm viêm khớp. Các sản phẩm từ sữa ít béo: Các sản phẩm như sữa chua, sữa và phô mai rất giàu canxi và vitamin D, cả hai đã được chứng minh là giúp xương chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch. Những sản phẩm này giúp giảm đau do loãng xương và viêm xương khớp. Quả óc chó, quả hồ trăn và hạnh nhân: Tất cả các loại hạt đều bổ dưỡng, nhưng quả óc chó, quả hồ trăn và hạnh nhân chứa lượng canxi, magiê, vitamin E, protein và alpha-linolenic thực sự giúp tăng cường hệ miễn dịch. Cụ thể, quả óc chó có nhiều axit béo omega-3 giúp giảm viêm xương khớp và đau viêm khớp dạng thấp. Ảnh: Internet. Mô tả video

