Ăn ngay những thực phẩm này nếu muốn cải thiện chiều cao

Melatonin: Trước khi đỉ ngủ, hãy ăn dứa. Dứa giàu serotonin, một hormone được tổng hợp thành melatonin. Melatonin giúp bạn ngủ ngon hơn và kích thích sản sinh HGH. Các thực phẩm giàu melatonin khác bao gồm ngô, đậu, măng tây, cà chua, nho,... Arginine: Arginine là một loại amino axit giúp tăng lượng HGH. Ức gà tây là thực phẩm giàu arginine nhất, theo sau là thịt thăn lợn, thịt gà, hạt bí ngô, đậu nành và đậu phộng. Protein: Bạn cần ăn nhiều protein nếu muốn cải thiên chiều cao. Các amino axit có trong protein được cơ thể sử dụng để hình thành tất cả các mô, từ nội tạng đến xương. Một số thực phẩm chứa nhiều protein bạn nên tham khảo như: thịt gà, trứng, cùi dừa và thịt bò ăn cỏ. Vitamin D: Cơ thể cần vitamin D để xương chắc khỏe. Cơ thể hấp thụ vitamin D từ nhiều nguồn, bao gồm ánh nắng mặt trời. Hãy ăn các thực phẩm như cá ngừ, cá thu, cá hồi, sữa tiệt trùng, gan bò, phô mai và lòng đỏ trứng. Canxi: Canxi là nền tảng của xương, răng, đồng thời giúp duy trì trao đổi thông tin giữa não và các bộ phận cơ thể. Hãy ăn các thực phẩm giàu canxi như sữa chua, sữa tiệt trùng, các loại quả hạch và hạt, đậu, rau ăn lá sẫm màu và cá mòi. Magie: Cơ thể cần magie để xử lí canxi và vitamin D. Các thực phẩm giàu magie bao gồm sô-cô-la đen, quả bơ, quả hạch, cá hồi và các loại đậu như đậu lăng. Sô-cô-la tươi: Sô-cô-la tươi cũng giống như sô-cô-la đen, nhưng chưa được xử lí nhiệt. Sô-cô-la tươi chứa các enzim, ít đường và không hề có sữa. Sô-cô-la tươi kích thích tuyến yên sản sinh HGH; đồng thời chứa trytophan, một chất được chuyển hóa thành melatonin. Dầu dừa: Một cách để tăng lượng HGH là giảm cân. Nấu ăn với dầu dừa hoặc thêm dầu dừa vào sinh tố sẽ giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa. Mỗi gram dầu dừa trên 1kg khối cơ thể sẽ làm tăng HGH trong vòng 4 giờ. Vitamin C: Vitamin C rất quan trọng đối với sức khỏe xương. Cơ thể sử dụng vitamin C để sản sinh collagen - phần sợi của xương và sụn. Con người là động vật duy nhất không thể tự tổng hợp vitamin C, do đó ta cần hấp thu vitamin C từ thức ăn. Hãy ăn cam, dưa hấu, dâu, dứa, kiwi và dưa vàng. Sắt: Sắt góp phần hình thành các tế bào hồng cầu. Cơ thể cần sắt để máu đưa oxy đi khắp các bộ phận. Nếu bạn muốn cao hơn, hãy đáp ứng nhu cầu oxy của cơ thể. Thực phẩm giàu sắt bao gồm động vật có vỏ, rau chân vịt, gan, đậu, thịt đỏ,... Glutamine: Glutamine là một amino axit mà cơ thể sử dụng để hình thành protein. Nghiên cứu cho thấy 2gr thực phẩm giàu glutamine sẽ giúp tăng lượng HGH của cơ thể. Hãy ăn các thực phẩm như trứng, sữa, phô mai, sữa chua và protein động vật./.

