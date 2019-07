Ăn ngay những thực phẩm này để có làn da khỏe mạnh suốt mùa hè

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu hay cá trích có chứa axit béo omega-3, protein vitamin E và kẽm - những dưỡng chất tuyệt vời cho làn da khỏe mạnh. Ảnh: duyendangvietnam. Quả bơ chứa nhiều chất béo có lợi và vitamin E và C, rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh. Ảnh: khoahocdoisong. Quả óc chó là một nguồn cung cấp chất béo, kẽm, vitamin E, vitamin C, selen và protein - tất cả đều là những chất dinh dưỡng thiết yếu mà làn da bạn cần để căng tràn sức sống. Ảnh: vuahatgiong. Hạt hướng dương chứa nhiều vitamin E - một chất chống oxy hóa quan trọng cho da. Ảnh: muanhanhtainha. Khoai lang là một nguồn beta-carotene tuyệt vời - thành phần hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên và có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Ảnh: cpcdn. Không chỉ chứa nhiều beta-carotene, ớt chuông còn chứa vitamin C - loại vitamin cần thiết để tạo ra collagen giúp da săn chắc. Ảnh: hatgiongphuongnam. Bông cải xanh là một nguồn vitamin, khoáng chất và carotenoids rất quan trọng đối với sức khỏe của da. Nó cũng chứa sulforaphane, có thể giúp ngăn ngừa ung thư da và bảo vệ làn da của bạn khỏi bị cháy nắng. Ảnh: hellobacsi. Cà chua chứa các carotenoids, đặc biệt là lycopene giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa nếp nhăn. Ảnh: giongcaytrong365. Đậu nành chứa isoflavone, đã được chứng minh là cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi của da cũng như bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia cực tím. Ảnh: vocarimex. Ca cao chứa chất chống oxy hóa có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi bị cháy nắng. Ảnh: heydaycacao.

