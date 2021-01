Ăn mặc trễ nải, xẻ cao tít tắp, Cẩm Đan sexy vô đối

Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, dù dừng chân ở top 15 song Cẩm Đan gây dấu ấn sâu đậm với người hâm mộ bởi nhan sắc kiều diễm. Diện mạo xinh đẹp không tì vết, Cẩm Đan còn được ví von như “Mai Davika Việt Nam”. Dù nhỏ tuổi nhất cuộc thi (18 tuổi), Cẩm Đan luôn thể hiện sự chuyên nghiệp trong từng bước catwalk, sắc vóc và thần thái. Kết thúc cuộc thi, cô gái có gương mặt đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 có nhiều thay đổi trong phong cách ăn mặc. Nếu như trước kia, Cẩm Đan trung thành với gu thời trang năng động, khỏe khoắn đúng lứa tuổi thì nay cô không ngại thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Mới đây, trong bộ sưu tập của NTK Brian Võ, cùng với Lâm Bích Tuyền, Cẩm Đan ăn mặc trễ nải, khoe trọn body cực phẩm. Sở hữu gương mặt đẹp không góc chết, số đo ba vòng vạn người mê nên Cẩm Đan dễ dàng “cân đẹp” thiết kế ôm sát, khoe thân hình đồng hồ cát. Gam màu xanh ngọc lục bảo cùng các chất liệu nhung, lụa, satin, sequins, lông vũ... giúp Cẩm Đan, Lâm Bích Tuyền trở nên quyền lực mà không hề dìm tuổi. Bộ đầm cúp ngực khoe vai thon cùng chi tiết xẻ cao tới tận hông khiến cô nàng trở nên huyền bí, sexy khác lạ so với hình ảnh thường thấy. Đây không phải lần đầu người hâm mộ thấy Cẩm Đan sexy khó cưỡng. Ở show diễn The Valley of Goddness của NTK Đỗ Long, Cẩm Đan cũng ghi điểm tuyệt đối khi diện bộ đầm với chi tiết cắt xẻ táo bạo, đậm chất thần thoại. Sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là: 83 - 64 - 92cm cùng chiều cao vượt trội 1m72, hầu hết các thiết kế không làm khó được người đẹp An Giang. Ở set hình khác, người mẫu sinh năm 2002 vừa sexy vừa gây ấn tượng mạnh khi ẵm chú trăn gấm làm điểm nhấn. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Bất ngờ màn lột xác 5 thảm họa mặc xấu thành biểu tượng thời trang. Nguồn: Yannews.

