Ăn mặc hớ hênh, gái trẻ phối quần kém sang gây “nhức mắt“

Legging dễ phối đồ lại tôn dáng nên có mặt trong tủ đồ của hầu hết các chị em. Tuy nhiên, chỉ vì cách phối đồ kém sang mà nhiều bạn trẻ trở nên vô duyên, gây “nhức mắt” với người đối diện. Mặc legging da bóng. Legging vốn là kiểu quần gây nhiều tranh cãi. Đặc biệt, legging được may bằng chất liệu da bóng lại càng khiến người ta băn khoăn. So với legging thông thường, chất liệu quần da bóng có vẻ đứng dáng hơn nên thường xuyên được chị em chưng diện. Tuy nhiên, không phải không có lý do khiến những chiếc quần da bóng này bị xếp vào xó tủ và mang tiếng xấu. Cụ thể, chúng dễ khiến người mặc lộ vùng nhạy cảm. Đây là lỗi thời trang nhất định không nên mắc phải. Quần legging hình thù lập dị. Legging ôm sát khiến không ít người gặp sự cố trang phục lộ vùng nhạy cảm. So với legging thông thường, legging hình thù lập dị còn mất điểm hơn. Nó chỉ nên mặc trong những bữa tiệc hóa trang thay vì diện xuống phố. Quần legging nude. Mặc legging dễ khiến người mặc rơi vào cảnh hớ hênh. Legging màu nude lại càng khiến người nhìn phản cảm hơn bởi chúng bó sát lộ vùng kín. Đặc biệt, màu quần tiệp với màu da dễ tạo hiệu ứng thị giác mặc như không. Để tránh trở thành thảm họa thời trang, bạn không nên diện quần legging màu da khi ra đường. Hoặc bạn có thể dùng áo dáng dài để che đi phần nhạy cảm. Legging lòe loẹt. Nếu như không phải bậc cao tay trong phối đồ, bạn nên tránh xa mẫu legging sặc sỡ này. Dù không hở hang song việc thiếu tinh tế sẽ khiến bạn trở thành tâm điểm chú ý bất đắc dĩ. Quần legging đục khoét. Rõ ràng chiếc quần hở bạo này không giúp cô nàng nhìn gợi cảm hơn. Ngược lại, nó trông phản cảm, chưa kể là cách mix đồ cũng phụ kiện cũng chẳng ăn nhập chút nào. Mặc legging thay cho quần dài. Trong số các thảm họa thời trang với legging, lỗi ăn mặc này gây khó chịu hơn cả. Chính cách dễ dãi trong phối đồ của người mặc biến chiếc quần vốn tôn dáng trở nên “tội lỗi”. Đặc biệt, những chiếc quần chất liệu mỏng manh có thể khiến bạn chỉ muốn độn thổ giữa đám đông bởi sự cố trang phục hớ hênh như thế này. Ảnh minh họa: Internet. Mời độc giả xem video: Bất ngờ màn lột xác 5 thảm họa mặc xấu thành biểu tượng thời trang. Nguồn: Yannews.

