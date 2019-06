Ăn lẩu quá nhanh, nữ bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột già

Các bác sĩ bệnh viện Quận 9 (TP. HCM) vừa phẫu thuật nội soi thành công cho một bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột già do ăn lẩu quá nhanh.

Theo Thời Đại, ngày 20/6, bệnh nhân Phan Thị Oanh K. nhập viện tình trạng đau bụng vùng hố chậu bên phải âm ỉ, đau tăng khi vận động.



Qua thăm khám và xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ Bệnh viện Quận 9 phát hiện bệnh nhân bị thủng manh tràng do xương cá nên tiến hành mổ nội soi thám sát rút xương và khâu lỗ thủng trên ruột già.

Các bác sĩ mổ nội soi cho bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột già - Ảnh: Thời Đại

Ngoài ra, do ruột thừa của bệnh nhân K. bị viêm cấp nên cũng được êkíp phẫu thuật xử lý triệt để.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó, ngày 19/6, chị Phan Thị Oanh K. có ăn lẩu cá và có dấu hiệu đau bụng nhưng chỉ nghĩ bản thân đau bụng do rối loạn tiêu hóa.

Sau mổ, bệnh nhân đã hết đau và có thể xuất viện.

Cách đó không lâu, nữ bệnh nhân M. 55 tuổi cũng bị thủng ruột do ăn bún sườn nuốt cả xương.

Pháp luật Việt Nam đưa tin, theo lời kể của bệnh nhân, sáng 10/6, bệnh nhân ăn bún sườn trong trạng thái vội nên nuốt phải mảnh xương. Tối cùng ngày, bệnh nhân thấy đau bụng ngày càng tăng và gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện 108.

Qua chụp cắt lớp, bác sĩ chẩn đoán có dị vật trong lòng ruột non của bệnh nhân, nghi đó là mảnh xương. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi lấy dị vật, các bác sĩ đã gắp được mảnh xương sườn dài 5cm, chiều rộng 1cm, 1 đầu mảnh xương rất nhọn và đã làm thủng ruột non bệnh nhân, đồng thời khi gắp dị vật, bác sĩ đã khâu kín lại lỗ thủng ruột non.