Ăn lại đúng món này, mẹ bầu 9x nguy kịch, suýt sinh non

Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin, chị Xia sống tại Vũ Hán, Hồ Bắc – một sản phụ đang trong những tháng cuối thai kỳ đã lâm vào tình trạng nguy kịch, liên tục nôn mửa chỉ vì ăn uống sai cách khi mang bầu.



Hiện tượng đói bụng, thèm ăn vặt ban đêm là thói quen của rất nhiều mẹ bầu. Chị Xia cũng không ngoại lệ. Theo đó, suốt thai kỳ, chị Xia và đứa trẻ trong bụng đều an toàn, khỏe mạnh. Nhưng cách đây không lâu, vì nửa đêm đói bụng, chị đã ăn liền một lúc hai quả dưa hấu để qua đêm. Sau khi ăn một thời gian, gia đình thấy chị Xia khó chịu, nôn mửa, vội vàng đưa chị vào bệnh viện. Sau khi kiểm tra, chị được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp tính, dọa sinh non.

Theo các bác sĩ, dưa hấu qua đêm rất dễ bị vi khuẩn, từ đó làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa của bà bầu. Chức năng tiêu hóa của phụ nữ mang thai yếu hơn so với người bình thường, do đó viêm dạ dày ruột cấp tính dễ xảy ra sau khi niêm mạc đường tiêu hóa bị tổn thương. May mắn, chị Xia đã ngừng tiêu chảy và nôn sau khi điều trị, chuyển động của thai nhi cũng đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, sau thảm họa này, chị không được ăn dưa hấu qua đêm.