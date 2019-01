Ăn kiêng, tập luyện điên cuồng vẫn không giảm cân hóa ra vì lý do này

Khi bạn ăn kiêng và tập luyện thể thao điên cuồng mà vẫn không giảm cân, giảm béo được thì chắc chắn bạn đã chọn sai phương pháp. Bởi vì mỗi người lại có thân hình, cơ địa khác nhau. Phương pháp giảm cân này có thể hợp với người này nhưng lại không hiệu quả với người kia. Nếu muốn giảm cân nhanh, bạn phải chọn phương pháp phù hợp với dáng người.

Chọn đúng phương pháp giảm béo cho từng dáng người

Thân hình quả lê

Kiểu người này có phần thân dưới to, bụng nhiều mỡ phình ra như một quả bóng nhỏ, hông rộng và da bị chảy xệ, chân to. Những người có thân hình quả lê thường thích đồ ngọt, ngoài các bữa ăn chính ít chất xơ họ thường ăn thêm đồ ăn nhẹ và thức khuya.

Đây là dáng người phổ biến nhất của chị em phụ nữ, đặc biệt là dân văn phòng. Vì thế bạn cần tập trung giảm mỡ cho phần dưới cơ thể, đẩy nhanh quá trình phân hủy và đào thải chất béo.

Chế độ ăn uống: Tránh uống nước lạnh hay ăn thực phẩm lạnh, nên uống nước ấm để cải thiện sự lưu thông máu ở phần thân dưới.

Tập thể dục: Bạn có thể tập thể dục nhịp điệu, chạy bộ, bơi, đạp xe xen kẽ với tập tạ... để cải thiện chức năng tim phổi. Bên cạnh đó, tập các bài tập cơ bắp để tăng hiệu quả giảm béo.

Thân hình quả táo

Họ là những người có vai rộng và hông hẹp, mỡ trên cơ thể tập trung ở vùng bụng, nó trông giống như một quả táo, cánh tay và chân nhỏ.

Họ ăn rất nhiều nhưng hiếm khi ăn đồ ăn nhẹ và thường xuyên thức khuya.

Chế độ ăn uống: Uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh tươi, ăn ít thực phẩm giàu chất béo như chiên, rán. Điều hòa sức khỏe tốt, cải thiện da dày và tiêu hóa.

Tập thể dục: Thực hiện các bài tập tạ và các môn thể thao khác đồng thời xoa bóp cánh tay nhiều hơn để làm săn chắc cơ bắp ở phần trên cơ thể.

Thân hình dáng quả bầu

Người có dáng này thường ngực đầy, eo thon và mông căng. Nghe thì có vẻ như đây chính là thân hình lý tưởng mà mọi cô gái đều ao ước, nhưng do hông và xương chậu quá to, ngực quá to và chảy xệ xuống khiến cho toàn bộ cơ thể mất cân đối.

Chế độ ăn uống: Để phù hợp với vóc dáng, bạn nên chọn các thực phẩm giàu protein như đậu, cá, trứng. Đồng thời bạn cũng nên ăn các thực phẩm giàu tinh bột và đường như nước trái cây và khoai tây. Bên cạnh đó cũng cần nạp thêm nhiều vitamin bằng các món trái cây và rau quả.

Chế độ tập luyện: Tập trung vào các vùng cơ cốt lõi của cơ thể để làm săn chắc chúng.

Thân hình dáng quả chuối

Người dáng quả chuối có một cơ thể thẳng dài, chiều rộng của vai và hông gần như nhau, không có đường eo rõ ràng. Những người này ít béo phì và tỉ lệ mỡ cơ thể không cao. Nếu bạn muốn có các vòng đẹp hoàn hảo thì việc đầu tiên bạn cần làm là tăng cân, sau đó tập thể dục để rèn luyện cơ bắp, để tỷ lệ hình thể đồng đều hơn.