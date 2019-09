Ẩn họa khi dùng thuốc giảm cân từ vụ gần 2.000 người chết tại Pháp

Phiên xét xử công ty Servier với tội danh ngộ sát và lừa đảo diễn ra vào ngày 23/9 sau khi thuốc giảm cân của họ được cho là gây tử vong tới 2.000 người và khiến nhiều người khác mang bệnh suốt đời. Vụ kiện tai tiếng làm tổn hại đến ngành công nghiệp dược phẩm tiếng tăm của Pháp.



Servier, một trong những phòng thí nghiệm thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất của Pháp, bị cáo buộc che giấu tác dụng phụ chết người của loại thuốc được phân phối rộng rãi tên là Mediator. Cơ quan giám sát dược phẩm Pháp phải đối mặt với tội danh dung túng và không hành động để bảo vệ người tiêu dùng.

Thuốc Mediator dẫn xuất từ amphetamine (chất kích thích bị cấm) chỉ định cho bệnh nhân tiểu đường thừa cân nhưng thường được bán cho cả phụ nữ khỏe mạnh như một chất ức chế sự thèm ăn nếu họ muốn giảm cân.

Thuốc giảm cân Mediator được bán tràn lan ở Pháp trước năm 2009. Ảnh: Reuters. Trong khoảng từ năm 1976-2009 có đến 5 triệu người được kê đơn loại thuốc này, mặc dù thực tế nó bị nghi ngờ gây ra suy tim và phổi. Bộ Y tế Pháp đã phát hiện ít nhất 500 người chết vì các vấn đề liên quan đến van tim ở nước này do tiếp xúc với hoạt chất Mediator. Tuy nhiên, một ước tính khác cho thấy con số này thực tế lên đến gần 2.000 người. Ngoài ra, hàng nghìn người phải sống trong tình trạng suy nhược suốt đời. Nhiều trường hợp nguy kịch sau khi uống thuốc giảm cân ở Việt Nam Hiện nay, có rất nhiều người, đặc biệt là các chị em lựa chọn chế độ giảm béo như nhịn ăn hoặc uống các sản phẩm giảm cân "thần tốc" không rõ nguồn gốc được quảng cáo và bày bán tràn lan trên mạng xã hội mà không hề có sự tư vấn từ các chuyên gia, bác sĩ đã gây ra không ít những hệ lụy đau lòng. Bởi các sản phẩm giảm cân trên có nguy cơ hủy hoại sức khỏe gây ra mất nước, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng đến tính mạng. Theo ThS.BS Lê Thị Đan Thùy, Trưởng Khoa Lọc máu – Nội thận BV Bình Dân (TPHCM), BV thường cấp cứu nhiều bệnh nhân suy thận sau khi dùng viên giảm cân. Nhiều trường hợp may mắn đã được điều trị kịp thời, chức năng thận phục hồi, người bệnh đã trở lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 3 trường hợp người bệnh có tổn thương thận không hồi phục, phải định kỳ khám và theo dõi, lọc máu. Điển hình như trường hợp của cô gái 22 tuổi ở Bình Dương không thể hồi phục chức năng thận do tổn thương quá nặng sau khi uống thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc trong suốt thời gian dài. Ngày 11/4 vừa qua, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận nữ bệnh nhân T.T.M.N. (22 tuổi, ngụ Bình Dương) trong tình trạng chân tay sưng phù, xuất huyết tiêu hóa, khoang màng phổi có nhiều dịch, suy gan cấp, chức năng thận suy, rối loạn điện giải, đe dọa tính mạng. Bệnh nhân suy thận đang được lọc máu tại bệnh viện sau khi dùng thuốc giảm cân. Trước đó, do tự ti về ngoại hình, cô gái này đã mua 250 viên thuốc giảm cân bán trên mạng với giá 500.000 đồng và uống liên tục trong 1 tháng. Thời gian đầu dùng thuốc, chị N. thấy đi tiểu nhiều hơn và giảm được khoảng 6kg. Tuy nhiên, từ sau đó chị thường xuyên thấy mệt mỏi, không ngủ được và phải nghỉ việc vì cảm thấy không còn sức lực. Sau đó, người này được đưa vào viện trong tình trạng chân, tay sưng phù, xuất huyết tiêu hóa, khoang màng phổi có nhiều dịch, suy gan cấp, chức năng thận suy. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu sống, tuy nhiên bệnh nhân phải lọc máu định kỳ suốt đời bởi chức năng thận bị tổn thương vĩnh viễn. Hồi tháng 1 đầu năm nay, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng tiếp nhận nữ bệnh nhân P.T.H (19 tuổi, quê Hà Nam) bị suy kiệt nặng và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch men gan tăng cao hơn 30 lần bình thường, đường huyết giảm. Nguyên nhân được xác định bệnh nhân đã uống trà giảm béo không rõ nguồn gốc, theo lời kể của bệnh nhân, do bị bạn bè chê béo nên thiếu nữ này thấy tự ti và đã tìm mua trà giảm cân bán trên mạng để uống. Sau khi sử dụng sản phẩm trong hai tuần, cân nặng có giảm chút ít nhưng bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch: men gan tăng cao hơn 30 lần so với bình thường, đường huyết giảm, cơ thể suy kiệt... Do được điều trị kịp thời, bệnh nhân không bị tổn thương não, men gan hạ (chỉ cao hơn người bình thường 4-5 lần), thể trạng cũng tốt hơn. Tác hại khủng khiếp của thuốc giảm cân Theo như nhận định của các chuyên gia, hầu hết các loại thuốc giảm cân thường chứa chất Methycellulose, Sterculia…tác dụng trực tiếp vào ruột chứ không hấp thụ vào máu. Các chất này khi nằm trong ruột sẽ hút nước, gây hiện tượng đầy bụng làm cho người dùng thuốc không cảm thấy đói. Điều này khiến cho người bệnh cảm thấy khó chịu, bụng đau, có thể làm cơ thể mất nước, gây tiêu chảy, phân lỏng, khiến hoa mắt chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet.

Hơn nữa, khi sử dụng các loại thuốc giảm cân trong thời gian dài sẽ làm hạn chế sự hấp thụ của các vitamin cho cơ thể, gây rối loạn cơ thể như: rối loạn đông máu do thiếu vitamin K hoặc loãng xương do thiếu vitamin D… Thuốc giảm cân còn tác động đến hệ thần kinh để làm giảm đi cảm giác thèm ăn, tăng cường tiêu thụ calo nên việc sử dụng thuốc giảm cân lâu dài sẽ khiến rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, nghiêm trọng hơn là bị co giật và chảy máu không kiểm soát. Đối với phụ nữ, uống thuốc giảm cân còn làm cho chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn. Việc giảm cân không khoa học dẫn đến hàm lượng mỡ ít đi khiến cho chu kỳ kinh nguyệt bị chậm, hoặc bị tắc kinh.

Khi sử dụng thuốc giảm cân, hệ tiêu hóa như dạ dày, ruột, gan… sẽ “ở không” và bắt đầu bị lão hóa. Nghiêm trọng hơn, chức năng của chúng sẽ bị đình trệ dẫn đến tê liệt vì không được làm việc, thiếu hụt chất dinh dưỡng và thay đổi chức năng sinh hóa lý, đảo lộn hệ tiêu hóa và các men vi sinh tự nhiên. Nghiêm trọng hơn, người giảm cân siêu tốc còn có nguy cơ ngộ độc cấp tính do sử dụng các loại thuốc giảm cân dạng bột gia truyền không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hệ bài tiết cũng gặp khủng hoảng nếu áp dụng vào giảm cân siêu tốc. Khi áp dụng hình thức giảm cân này, hệ bài tiết phải đảm nhiệm hết tất cả nhiệm vụ.

Trong một thời gian dài, không ăn mà chỉ uống khiến hệ bài tiết làm việc quần quật, gấp đôi công suất cho phép. Điều này khiến các cơ quan như thận, bàng quang và cả hệ thống thoát mồ hôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, nguy cơ sỏi thận lúc này là rất cao.