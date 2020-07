Ăn hải sản sống, cẩn thận “rước” các bệnh nguy hiểm vào thân

Nhiều trường hợp người dân bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn Vibrio vulnificus sống ký sinh trong các loài thủy sinh có vỏ như tôm, hàu...Vi khuẩn này có thể gây hoại tử cân cơ rất nhanh, nguy hiểm hơn, bệnh nhiễm trùng máu do vi khuẩn này gây tỉ lệ tử vong cao, lên đến 50 - 90%, do đó còn được mệnh danh là “vi khuẩn ăn thịt người”. Mới đây, có một người đàn ông ở Hải Phòng vừa tử vong vì nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus sau khi ăn hải sản sống. Do đó, để phòng ngừa nguy cơ nhiễm vi khuẩn chết người đến từ biển, các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn hải sản chưa được nấu chín. Trong hải sản có chứa vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, có khả năng chịu nhiệt cao, ít nhất phải hơn 80 độ C. Ngoài ra, nước chưa đun sôi có thể chứa vi khuẩn cũng gây ô nhiễm ngược. Nói chung, khi chế biến hải sản cần đun sôi nước khoảng 4 - 5 phút để khử trùng đầy đủ. Trong thịt cua sống có chứa nang trùng “lungfluke” (một loại trùng hút máu phổi, còn gọi là đỉa phổi), nếu không qua khử trùng tiêu độc ở nhiệt độ cao mà ăn sống ăn tái kiểu “gỏi cua” sẽ rất dễ mắc bệnh “đỉa phổi”. Loại lungfluke ký sinh trong phổi, không những kích thích hoặc phá hoại các tổ chức phổi, dẫn tới ho, khạc ra máu, mà còn có thể xâm nhập lên não, dẫn tới chứng co giật, thậm chí gây bại liệt. Bởi vậy cua phải nấu thật chín mới được ăn, phải qua đun sôi tối thiểu 20-30 phút.Ăn cá biển thì nguy cơ nhiễm giun tròn rất cao. Giun tròn Anisakia sống ký sinh ở các loại cá biển như cá voi, hải cẩu, cá heo. Theo dây chuyền “cá ăn cá”, bệnh lây lan sang nhiều loài cá mà con người hay ăn như: cá mực, cá thu, cá mòi, cá tuyết, cá bơn, cá đá, cá hồi, cá ngừ..., với tỷ lệ nhiễm bệnh của cá biển lên tới 80%. Người ăn phải các ấu trùng của giun trong cá biển ở dạng tái, sống, nấu chưa chín, muối, hay làm gỏi. Trong cơ thể, ấu trùng được giải phóng ra sẽ bám vào niêm mạc dạ dày hay ruột non, gây loét tại chỗ, phù nề và hình thành các u hạt. Trong vài giờ kể từ khi nuốt phải ấu trùng giun, bệnh nhân có cảm giác buồn nôn, nôn và đau vùng thượng vị mỗi lúc một nặng, có khi đau bụng dữ dội, các phản ứng dị ứng, sốc phản vệ có thể xuất hiện. Hàu là loại hải sản được ăn tái với chanh hoặc mù tạt. Tuy món hàu sống cung cấp nhiều chất đạm, vitamin, kẽm... cho cơ thể nhưng chúng cũng mang vi khuẩn họ Vibrio gây bệnh tả. Listeria là một chủng vi khuẩn khác có thể được tìm thấy trong hải sản sống và cá. Rất có khả năng lây nhiễm cho những người có hệ miễn dịch yếu hoặc đang phát triển, chẳng hạn như trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người già và gây ra các triệu chứng giống như cúm, mất thăng bằng và co giật. Thật không may, tất cả các loại cá ngày nay đều chứa một lượng thủy ngân độc hại, với những loài cá lớn như cá ngừ chứa hàm lượng cao hơn. Các món cá sống có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn rất nhiều so với đã nấu chín, với các nghiên cứu cho thấy mức thủy ngân trong cá nấu chín thấp hơn tới 60% so với cá sống. Thủy ngân cực kỳ độc hại và tích tụ trong cơ thể theo thời gian có thể gây rối loạn nhịp tim, ảo giác và thậm chí tử vong. Hải sản cũng thuộc nhóm thức ăn gây dị ứng nhiều nhất trong lý do dị ứng thực phẩm. Rất nhiều loại hải sản có thể gây dị ứng cho người có cơ địa không hợp với chúng từ các loại tôm, cua, ghẹ... cho đến những loại cá biển như cá nhám, cá hồi, cá ngừ... Biểu hiện của dị ứng rất đa dạng và thường xảy ra rất nhanh, chỉ sau khi ăn vài giờ, thậm chí 10 phút. Nhẹ thì nổi mề đay từng vùng hoặc khắp người, ngứa ngáy, người nôn nao khó chịu, mấy giờ sau sẽ lặn. Người bị nặng thì ngoài nổi ban và ngứa còn phù nề mặt, khó thở, nôn, đau quặn bụng, có cảm giác nóng rát vùng thượng vị, tiêu chảy... Cá biệt, cũng có trường hợp nguy kịch, người bệnh có phản ứng kiểu phản vệ... Tuy việc ăn hải sản sống cũng có những mặt lợi ích nhất định cho cơ thể nhưng nguy cơ tiềm ẩn bệnh thì tăng gấp bội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên hạn chế việc ăn hải sản sống, sử dụng hải sản đã được nấu chín để đảm bảo sức khỏe. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

