Ăn gì để phục hồi sau tập luyện mà không phá hỏng thành quả buổi tập?

1. Trứng cuộn với bánh mì nướng kèm bơ

Để tiếp năng lượng cho cơ thể trong ngày, bạn sẽ cần đến protein và chất béo từ trứng, cũng như các món ăn được cung cấp từ quả bơ. Cơ thể bạn cần được phục hồi sau tập luyện, và hai thành phần giàu chất dinh dưỡng này có thể giúp bạn trở lại trạng thái tốt nhất. 2. Diêm mạch Ngũ cốc nguyên hạt rất tốt cho cơ thể của bạn, đặc biệt là sau khi tập luyện thể thao. Nó có nhiều chất xơ, sắt và vitamin, cũng như cung cấp nhiều chất chống oxy hóa. Một cốc diêm mạch nấu chín cung cấp khoảng 222 calo, không chứa gluten và GMO, bởi vậy mà loại thức ăn này được khuyến khích bởi nhiều chuyên gia dinh dưỡng. 3. Khoai lang

Thông thường khi bạn hoàn thành một buổi tập luyện, cơ thể sẽ cần được bổ sung lượng tinh bột nhất định. Tuy nhiên, thay vì chọn khoai tây chiên kiểu Pháp, bạn có thể lựa chọn khoai lang. Khoai lang có nhiều vitamin và khoáng chất, cũng như là một nguồn cung cấp chất xơ đặc biệt. Thay vì băn khoăn rất nhiều với lượng tinh bột bạn thường ăn sau khi tập, hãy sử dụng khoai lạng như một sự thay thế tuyệt vời. 4. Nước Nước có thể nghe không hấp dẫn lắm nhưng, trước khi bạn ăn những loại ngũ cốc hay tinh bột, hãy chắc chắn rằng cơ thể bạn đã được bù lại lượng nước mất đi. Khi bạn tập thể dục, cơ thể bạn có thể mất một lượng lớn nước qua mồ hôi, chưa kể tới lượng nước mất đi khi bạn hoạt động trong suốt một ngày. Vậy nên hãy dành ra ít phút để bổ sung nước cho cơ thể sau khi tập. 5. Trái cây Sau khi tập luyện, cơ thể bạn cần nhiều chất dinh dưỡng hấp thụ nhanh để phục hồi. Trái cây với ưu điểm tiêu hóa nhanh chóng và dễ dàng là sự lựa chọn hàng đầu. là thứ rất hữu ích. Trái cây với lượng đường tự nhiên, có thể giúp cơ thể bạn phục hồi sau tập luyện tốt hơn so với các lựa chọn thực phẩm khác. Các loại quả mọng, chuối, kiwi và thậm chí dứa đều được khuyên dùng. 6. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua mặc dù chưa được nhiều người sử dụng sau khi tập luyện, nhưng lại là sự lựa chọn rất tốt với vô vàn là lợi ích. Sữa chua cung cấp canxi, men vi sinh và B12, và rất dễ hấp thụ nên mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Sữa chua cũng là loại thức ăn phù hợp ngay cả khi bạn phải di chuyển và vận động nhiều. 7. Trà thảo mộc Nhấm nháp trà, hoặc bất kỳ loại trà thảo dược nào, sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Trà thảo dược chứa các chất dinh dưỡng giúp cơ thể bạn xử lý protein và tinh bột. Nó cũng giúp bạn lấy lại năng lượng nhanh hơn rất nhiều so với việc bạn không uống. Do đó bạn hãy thử mang một bình trà theo mình trong lần tập gym sắp tới!

1. Trứng cuộn với bánh mì nướng kèm bơ

Để tiếp năng lượng cho cơ thể trong ngày, bạn sẽ cần đến protein và chất béo từ trứng, cũng như các món ăn được cung cấp từ quả bơ. Cơ thể bạn cần được phục hồi sau tập luyện, và hai thành phần giàu chất dinh dưỡng này có thể giúp bạn trở lại trạng thái tốt nhất. 2. Diêm mạch Ngũ cốc nguyên hạt rất tốt cho cơ thể của bạn, đặc biệt là sau khi tập luyện thể thao. Nó có nhiều chất xơ, sắt và vitamin, cũng như cung cấp nhiều chất chống oxy hóa. Một cốc diêm mạch nấu chín cung cấp khoảng 222 calo, không chứa gluten và GMO, bởi vậy mà loại thức ăn này được khuyến khích bởi nhiều chuyên gia dinh dưỡng. 3. Khoai lang

Thông thường khi bạn hoàn thành một buổi tập luyện, cơ thể sẽ cần được bổ sung lượng tinh bột nhất định. Tuy nhiên, thay vì chọn khoai tây chiên kiểu Pháp, bạn có thể lựa chọn khoai lang. Khoai lang có nhiều vitamin và khoáng chất, cũng như là một nguồn cung cấp chất xơ đặc biệt. Thay vì băn khoăn rất nhiều với lượng tinh bột bạn thường ăn sau khi tập, hãy sử dụng khoai lạng như một sự thay thế tuyệt vời. 4. Nước Nước có thể nghe không hấp dẫn lắm nhưng, trước khi bạn ăn những loại ngũ cốc hay tinh bột, hãy chắc chắn rằng cơ thể bạn đã được bù lại lượng nước mất đi. Khi bạn tập thể dục, cơ thể bạn có thể mất một lượng lớn nước qua mồ hôi, chưa kể tới lượng nước mất đi khi bạn hoạt động trong suốt một ngày. Vậy nên hãy dành ra ít phút để bổ sung nước cho cơ thể sau khi tập . 5. Trái cây Sau khi tập luyện, cơ thể bạn cần nhiều chất dinh dưỡng hấp thụ nhanh để phục hồi. Trái cây với ưu điểm tiêu hóa nhanh chóng và dễ dàng là sự lựa chọn hàng đầu. là thứ rất hữu ích. Trái cây với lượng đường tự nhiên, có thể giúp cơ thể bạn phục hồi sau tập luyện tốt hơn so với các lựa chọn thực phẩm khác. Các loại quả mọng, chuối, kiwi và thậm chí dứa đều được khuyên dùng. 6. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua mặc dù chưa được nhiều người sử dụng sau khi tập luyện, nhưng lại là sự lựa chọn rất tốt với vô vàn là lợi ích. Sữa chua cung cấp canxi, men vi sinh và B12, và rất dễ hấp thụ nên mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Sữa chua cũng là loại thức ăn phù hợp ngay cả khi bạn phải di chuyển và vận động nhiều. 7. Trà thảo mộc Nhấm nháp trà, hoặc bất kỳ loại trà thảo dược nào, sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Trà thảo dược chứa các chất dinh dưỡng giúp cơ thể bạn xử lý protein và tinh bột. Nó cũng giúp bạn lấy lại năng lượng nhanh hơn rất nhiều so với việc bạn không uống. Do đó bạn hãy thử mang một bình trà theo mình trong lần tập gym sắp tới!