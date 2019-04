Ăn dứa tốt cho sức khỏe, nhưng đừng để bổ quá hóa hại

Theo các chuyên gia, dứa là loại trái cây nhiều nước, tính bình, nhiều vitamin C, lợi cho hệ tiêu hóa nhờ có thành phần men làm thức ăn dễ tiêu, giúp dạ dày phân hủy protein. Bên cạnh đó, ăn dứa tốt cho sức khỏe còn bởi tác dụng lợi tiểu, chữa viêm, phù thũng, cải thiện bệnh cao huyết áp, hỗ trợ điều trị viêm phế quản.

Ngoài ra, ăn dứa cũng giúp làm mát, đẹp da, giải nhiệt, tránh táo bón. Do vậy, dứa còn là nguyên liệu tự nhiên an toàn làm đẹp cho chị em phụ nữ. Thậm chí, ăn dứa cũng là một phương pháp giảm cân nhanh và hiệu quả nhưng cũng rất an toàn.

Tuy nhiên, đối với những người mẫn cảm, người già, trẻ nhỏ... ăn dứa không đúng cách, ăn dứa quá nhiều sẽ dẫn đến dị ứng với biểu hiện sưng lưỡi, rát lưỡi, gây tiêu chảy, buồn nôn, khó thở….

Dứa là loại quả rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Minh họa

Người bị bệnh dạ dày



PGS.TS.Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cảnh báo, người bị bệnh dạ dày không nên ăn nhiều dứa, chỉ nên ăn một miếng rất nhỏ bởi dứa có chứa nhiều axit hữu cơ và một số enzyme làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày, đường ruột, dễ gây nôn nao, khó chịu.

Người đái tháo đường

Người bị đái tháo đường không nên ăn nhiều dứa vì hàm lượng đường cao. Nếu người đái tháo đường muốn ăn dứa phải hỏi ý kiến bác sĩ điều trị.

Người thừa cân béo phì

Dứa có hàm lượng đường cao, cung cấp nhiều năng lượng nếu ăn nhiều sẽ có nguy cơ bị thừa cân béo phì ó điều đối với những người thừa cân béo phì.

Người huyết áp cao

Những người có tiền sử tăng huyết áp khi ăn nhiều dứa dễ gây hiện tượng đau đầu choáng váng, nóng bừng mặt... dễ có nguy cơ cơn tăng huyết áp.

Người bị hen phế quản, viêm mũi họng

Quả dứa có một loại glucoside có tính chất kích ứng niêm mạc mạnh nên khi ăn nhiều dứa thường thấy rát miệng lưỡi, cổ họng tê rát, ngứa ngáy. Vì thế người có tiền sử viêm mũi họng, hen phế quản, viêm thanh quản không nên ăn nhiều để tránh nguy cơ bệnh tái phát và nặng hơn...

Bên cạnh đó, những người bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu (chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết…) cũng không nên ăn dứa.

Phụ nữ mang thai

Khi ăn quá nhiều dứa có thể làm tăng kích thích co thắt tử cung, dẫn đến sảy thai. Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu.

Chuyên gia cũng lưu ý mọi người chỉ nên chọn mua dứa khi có ý định sử dụng ngay. Trong trường hợp chưa cần dùng đến, nên để dứa ở nơi mát, tránh ánh nắng và không để quá 2 đến 3 ngày.

Những lưu ý đặc biệt khi ăn dứa

Không ăn dứa xanh

Ăn hoặc uống nước ép dứa chưa chín rất nguy hiểm. Lúc này, dứa rất độc hại, rất dễ gây tiêu chảy nặng và nôn mửa. Ăn quá nhiều lõi dứa có thể khiến cho những búi chất xơ hình thành trong đường ruột.

Không ăn dứa bị dập, nát

Vì dứa là loại cây bụi mọc sát mặt đất, vỏ dứa lại xù xì lên quả dứa là nơi cư trú của nấm. Nếu dứa bị dập nát, dịch bào thấm ra, nấm sẽ phát triển, có điều kiện xâm nhập sâu vào trong quả dứa, gây ngộ độc cho người ăn. Thực tế, đã có nhiều trường hợp bị tai biến, thậm chí tử vong.

Những triệu chứng xảy ra là sau khi ăn dứa chừng 30 - 60 phút cơ thể cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, ngứa ngáy, nổi mề đay... Những triệu chứng ngộ độc thể hiện ở đường tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy

Không ăn dứa khi đói

Dứa là trái cây quen thuộc vào mùa hè. Tuy nhiên, nếu bạn ăn khi đói sẽ khiến bạn có thể bị say. Khi say dứa hay ngộ độc dứa, có các triệu chứng xuất hiện sau 30 phút đến 1 giờ sau khi ăn thơm. Nạn nhân thấy mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, ngứa dữ dội khắp người sau đó thấy nóng bừng và nổi mẩn toàn thân, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, hạ huyết áp, khó thở. Trường hợp nhẹ sẽ tự khỏi sau 2 - 3 giờ. Trường hợp nặng cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.