Ăn dưa hấu kiểu này không bổ mà còn hại hơn uống thuốc độc

Dưa hấu giàu lycopene, phòng ngừa ung thư và bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy rằng lycopene có thể có lợi ích tim mạch, bao gồm giảm nguy cơ đột quỵ, ăn dưa hấu có thể làm giảm nhẹ huyết áp.

Các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét vai trò của lycopene trong việc bảo vệ chống lại các loại bệnh ung thư, mặc dù bằng chứng liên quan tác dụng chống ung thư của dưa hấu hiện còn khá khiêm tốn.

Theo lương y Vũ Quốc Trung dưa hấu là một loại quả được ưa chuộng trong các loại hoa quả vì vị ngọt và có nhiều nước. Dưa hấu có khả năng dưỡng âm nhuận táo, sinh tân dịch và giảm khát, tiêu phiền, giải độc.

Với những người viêm nhiễm, mụn nhót, tăng huyết áp thì dùng dưa hấu rất tốt. Ngoài ra dưa hấu còn có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, làm khỏe thận, chống nôn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ăn được dưa hấu. Lương y Vũ Quốc Trung nhấn mạnh những người không nên ăn dưa hấu như người tiểu đường, sản phụ, thận kém, viêm dạ dày.

Ăn dưa hấu để giảm cân



Các chuyên gia luôn đề cao công dụng của việc ăn trái cây để giảm cân , vì trong thực phẩm này có chứa rất nhiều vitamin, chất xơ,… giúp làm đẹp da và giảm mỡ an toàn. Nhưng nếu bạn có ý định dùng dưa hấu để giảm cân thì nên dừng lại trước khi quá muộn. Bởi vì, loại quả này có chứa hàm lượng đường cao, dễ chuyển đổi thành chất béo, khiến cơ thể không những không gầy đi mà còn gia tăng cân nặng.

Ăn dưa hấu khi mệt mỏi

Dưa hấu có công dụng giải khát rất hiệu quả, vì vậy nhiều người sau khi đi dưới trời nắng hay mệt mỏi, thường dùng loại quả này để làm dịu cơn nóng và khát. Tuy nhiên, điều này sẽ làm cơ thể bạn trở nên tệ hơn, bởi vì dưa hấu sẽ làm tăng lượng nước có trong cơ thể, khiến việc bài tiết trở nên khó khăn, dẫn đến tăng lượng máu, gây ra những hậu quả như: sưng phù tay chân, kiệt sức,…

Rối loạn tiêu hóa

Người ăn có thể bị trướng bụng, đầy hơi, chán ăn, đi tả, do tỳ vị bị tổn hại khi nạp vào cơ thể quá nhiều loại quả này. Do đó, những người có đường ruột yếu kém do tuổi tác hay bệnh lý không nên ăn dưa hấu.

Có hại cho người bệnh viêm loét dạ dày

Dưa hấu chứa nhiều nước, có tác dụng lợi tiểu. Ăn nhiều dưa hấu sẽ khiến hệ bài tiết nước tiểu tăng, làm mất đi lượng nước cần thiết khiến các vết loét khó được phục hồi.

Gây đầy hơi, buồn nôn

Tác dụng phụ của chất chống oxy hóa lycopene chứa trong dưa hấu là gây nên hiện tượng đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn nếu khối lượng lớn chất này được đưa vào cơ thể và không được hấp thụ hết. Do đó, khi có hiện tượng nôn và buồn nôn, bạn nên dừng ngay việc ăn dưa hấu lại và có biện pháp giải độc kịp thời.

Dễ gây đau tim

Tuy tác dụng của dưa hấu là làm ổn định nhịp tim, giúp phòng tránh các bệnh về tim mạch nhờ vào lượng kali dồi dào. Ăn quá nhiều dưa hấu khiến lượng kali quá cao sẽ làm rối loạn nhịp tim và hệ thần kinh trung tâm gây ra những cơn đau tim bất thường.

Gây tổn thương thận

Khi ăn nhiều dưa hấu, lượng nước vào cơ thể nhiều, khiến thận phải hoạt động với tần suất cao, điều này có thể gây tổn thương thận và dẫn đến các bệnh về thận. Bên cạnh đó, dưa hấu còn làm giảm lượng đường trong máu khi ăn quá nhiều. Điều này làm rối loạn việc sản xuất insulin gây hại đến thận.

Giảm huyết áp

Dưa hấu có tác dụng hạ huyết áp vì vậy nó rất tốt cho người bị cao huyết áp, nhưng nếu ăn quá nhiều, huyết áp hạ quá mức lại cũng là một mối lo lớn tới sức khỏe.

